Yalancı bahar günleri bitti! O illerde sıcaklık 15 derece birden düşecek: Kar yağışına hazır olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son raporlar, ülke genelinde ani bir sıcaklık düşüşü beklendiğini ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşanacağını gösteriyor. MGM, olası kar yağışı için yeni uyarılarda bulunarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı.
Önümüzdeki Hafta için Hava Tahmin Raporları
MGM'ye göre Mart ayının son haftasında ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması ve buna sıcaklıklarda hissedilir bir düşüşün eşlik etmesi bekleniyor. İç bölgelerde 29 Mart Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul ve İzmir'de sağanak yağış
Üç büyük şehirde de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Ankara'da Kar Bekleniyor
Başkent Ankara'da Çarşamba günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor.
Kar Nedeniyle Kapanan Yollar
Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ülke genelinde yolların kapanmasına neden olurken, Tunceli-Erzincan karayolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
Boz Ayılar Karın Tadını Çıkardı
Kar yağışı kent yaşamında zorluklar yaratırken, Tunceli'de bir anne ve iki yavru boz ayının karda keyif yaptığı görüldü. Karda oynayan ve kayak yapan boz ayı ailesi, ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.