GÜNDEM
09 Nisan 2023 - 14:33

Yalancı bahar kısa sürdü, hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den Fırtına ve sağanak uyarısı..

Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumunu paylaştı. Paylaşılan yeni verilerde dün etkili olan güneş yerini kapalı bir havaya bırakacağı belirtilirken yeni hafta itibariyle yeniden yağış beklendiği bildirildi. Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapan uzmanlar önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini paylaştı.

GÜNDEM
09 Nisan 2023 - 14:33
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Yalancı bahar kısa sürdü, hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den Fırtına ve sağanak uyarısı..


Nisan ayı içinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve soğuk hava yurdun bir çok bölgesini etkisi altına aldı. Daha yakın zamanlarda, yağışlı hava, sıcaklıkların ara sıra yükseldiği, ancak ardından yağmurdan sonra aniden düştüğü yalancı bahar günlerinin ardından geri döndü. Son tahminler bugün parçalı bulutlu bir hava öngörüyor ve bazı bölgelere fırtına uyarıları geldi.

BUGÜN HAVA NASIL?

Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'nun güneyinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında, Balkesir'in doğusunda, Bursa'nın güneyinde, Bilecik civarı, Denizli, Aydın, Muğla kentinin doğusunda, Bolu ve Tokat'ta yağmur yağacağı tahminleri sunuldu. Bolu ilçesinde ve İç Anadolu'nun doğu bölgesinde kalan yerlerde ağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

HATAY İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada abah saatlerinde doğudan özellikle Hatay'ın Samanda bölgesinde 4-6 kuvvetinde rüzgar ile birlikte kısa süreli fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkilerinin görüleceği bilgisi paylaşıldı.

METEORLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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