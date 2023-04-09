Yalancı bahar kısa sürdü, hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den Fırtına ve sağanak uyarısı..







BUGÜN HAVA NASIL?

HATAY İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI







METEORLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ





11 NİSAN 2023 SALI





12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA





13 NİSAN 2023 PERŞEMBE





Nisan ayı içinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve soğuk hava yurdun bir çok bölgesini etkisi altına aldı. Daha yakın zamanlarda, yağışlı hava, sıcaklıkların ara sıra yükseldiği, ancak ardından yağmurdan sonra aniden düştüğü yalancı bahar günlerinin ardından geri döndü. Son tahminler bugün parçalı bulutlu bir hava öngörüyor ve bazı bölgelere fırtına uyarıları geldi.Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'nun güneyinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında, Balkesir'in doğusunda, Bursa'nın güneyinde, Bilecik civarı, Denizli, Aydın, Muğla kentinin doğusunda, Bolu ve Tokat'ta yağmur yağacağı tahminleri sunuldu. Bolu ilçesinde ve İç Anadolu'nun doğu bölgesinde kalan yerlerde ağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada abah saatlerinde doğudan özellikle Hatay'ın Samanda bölgesinde 4-6 kuvvetinde rüzgar ile birlikte kısa süreli fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkilerinin görüleceği bilgisi paylaşıldı.