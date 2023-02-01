Yalancı bahar sona erdi! MGM 48 ile kar fırtınası alarmı verdi!







KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE YURDUN TAMAMINDA SOĞUK HAVA DALGASI! Megakent İstanbul'da son birkaç gündür havalar git gide soğumaya başladı. Bunun üzerine Meteoroloji Uzmanları tarafından 48 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul için açıklanan uyarıda 3-4 Şubat'ta etkisini gösterecek kar yağışı olduğu belirtildi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İstanbullular karın keyfini çıkarmaya başladı.





TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMIŞ BİR YAĞIŞ TRENDİ VAR

İSTANBUL'DA GECE KAR İLE KARIŞIK YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

MGM, 48 il için kar yağışı duyurusu yaparken, İstanbul'da yağışın etkisini göstermeye başladığını ve Meteoroloji'nin İstanbul için saatli uyarıda bulunduğunu bildirdi.Yağışın tüm Türkiye'ye yayıldığını görmek mümkün. Ankara'da başlayan ve gece saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, kentin merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerinde ise 10 santimetreye kadar çıktı. Bitlis'te de etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı. Ankara ve Bitlis gibi bir çok ilde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, Meteoroloji Uzmanları tarafından İstanbul için saatlik uyarı yapıldı.Akşam 21.00'de karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışın gece saatlerinde kara dönmesi ve sabah saatlerine kadar sürmesi beklendi. Fragman bitti, kar şimdi yağacak. Vatandaşlar, karın iliklerinize kadar hissedeceğiniz şekilde ne zaman lapa lapa yağacağını merak ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı yaşanmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle birlikte, havaların çok daha soğuması ve ülkede kışın hakim olması bekleniyor. Türkiye'nin tamamı beyaza bürünecek ve her yerde kış şenliği yaşanacak. Kısacası, Meteoroloji Uzmanları tarafından yapılan kar yağışı duyurusuyla birlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı başladı. İstanbullular karın keyfini çıkarmaya başlıyor. Ankara ve Bitlis'te kar yağışının etkileri görülürken, Meteoroloji Uzmanları tarafından İstanbul için saatlik uyarı yapıldı.