MGM, 48 il için kar yağışı duyurusu yaparken, İstanbul'da yağışın etkisini göstermeye başladığını ve Meteoroloji'nin İstanbul için saatli uyarıda bulunduğunu bildirdi.
YAŞAM
01 Şubat 2023 - 21:00
Yalancı bahar sona erdi! MGM 48 ile kar fırtınası alarmı verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurdun dört bir yanında kar yağışları başlıyor. İşte kar yağışının tarihleri ile ilgili tahminler ve fazlası! İliklerinize kadar üşütecek kar yağışı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
YAŞAM
01 Şubat 2023 - 21:00
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KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE YURDUN TAMAMINDA SOĞUK HAVA DALGASI! Megakent İstanbul'da son birkaç gündür havalar git gide soğumaya başladı. Bunun üzerine Meteoroloji Uzmanları tarafından 48 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul için açıklanan uyarıda 3-4 Şubat'ta etkisini gösterecek kar yağışı olduğu belirtildi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İstanbullular karın keyfini çıkarmaya başladı. Yağışın tüm Türkiye'ye yayıldığını görmek mümkün. Ankara'da başlayan ve gece saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, kentin merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerinde ise 10 santimetreye kadar çıktı. Bitlis'te de etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı. Ankara ve Bitlis gibi bir çok ilde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, Meteoroloji Uzmanları tarafından İstanbul için saatlik uyarı yapıldı.
KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE YURDUN TAMAMINDA SOĞUK HAVA DALGASI! Megakent İstanbul'da son birkaç gündür havalar git gide soğumaya başladı. Bunun üzerine Meteoroloji Uzmanları tarafından 48 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul için açıklanan uyarıda 3-4 Şubat'ta etkisini gösterecek kar yağışı olduğu belirtildi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İstanbullular karın keyfini çıkarmaya başladı. Yağışın tüm Türkiye'ye yayıldığını görmek mümkün. Ankara'da başlayan ve gece saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, kentin merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerinde ise 10 santimetreye kadar çıktı. Bitlis'te de etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı. Ankara ve Bitlis gibi bir çok ilde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, Meteoroloji Uzmanları tarafından İstanbul için saatlik uyarı yapıldı.
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