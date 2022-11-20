Yalı Çapkın'ında mide bulan sahneler kanal değiştirtti! Annesi yaşında kadın ile...







Yalı Çapkın’ı pes dedirtti!







Sezonun en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Yalı Çapkını’nın son bölümünde birbirinden ilginç sahneler yaşandı. Şiddet ve cinsellik dolu sahneler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündeme oturuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi konusu ve karakterleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak dizinin son bölümünde herkesi şaşırtan bir sahne ekranlara geldi. bu sahneyi izleyenler hem gözlerini kapatmak zorunda kaldı hem de resmen şaşkınlıktan küçük dilini yuttu.Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde şoke eden bir sahne ekranlara geldi. daha önceki bölümlerde Yalı’daki hizmetlilerden biri olan Sultan’ın Ferit’e olan ilgisi gözden kaçmamıştı. Seyran’ı kıskanan ve sık sık açığını aran Sultan’ın bu sahnesi şaşkınlık yarattı. Ferit’ten yaşça büyük olan iki çocuk annesi Sultan, yıllar önce Ferit ile birliktelik yaşamış. O sahnelerde Ferit sarhoşken Sultan’a yaklaşıyor ve dokunmaya başlıyor. Sultan ise bu duruma hiç itiraz etmeden karşılık veriyor.Dizinin hayranları bu sahne karşısında ne yapacağını şaşırdı. Ferit’in annesi yaşındaki Sultan ile arasında geçen bu yakınlaşma birçok kişiyi de diziden soğuttu. Tatlı bir aşk hikayesi izlemeyi bekleyenler müstehcen sahneler nedeniyle diziden vazgeçme eşiğine geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan sahnelerin ardından birçok kişi konu hakkında paylaşım yaptı. kullanıcılar “ Bu kadar da olmaz “, “ Bu sahneler nasıl televizyonda yayınlanır “ ve “ Annesi yaşında kadın “ gibi yorumlarda bulundu.