Dizi
16 Aralık 2022 - 19:22

Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecan zirvede seyirciler yeni bölüm için sabırsızlanıyor! Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı

Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi heyecanı zirveye taşıyor. Geçtiğimiz hafta herkesi şaşırtan bir son ile final yapan dizinin yeni bölüm fragmanı ortalığı kasıp kavurdu.New York'a gitme kararı alan Ferit'i Seyran'ın durdurup durduramayacağı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını 13.bölüm 2.bölüm fragmanı…

Dizi
16 Aralık 2022 - 19:22
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Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecan zirvede seyirciler yeni bölüm için sabırsızlanıyor! Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Bölüm fragmanı


Yayınlandığı günden bu yana reyting listelerini altüst eden Yalı Çapkını dizisi 13. bölümü ile ekranlara geliyor. 16 Aralık 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak Yalı Çapkını dizisi yayınlanan fragmanlarla heyecanı zirveye taşıdı. Dedesinden yediği Tokat sonrasında New York'a gitme kararı alan Ferit herkesi şaşırtır. Pelin'in Seyran'a mesaj atması ile birlikte soluğu havalimanında alan Seyran Ferit'i yolundan döndürebilecek mi? İşte Yalı Çapkını 13.bölüm 2.bölüm fragmanı…

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANDA NELER OLDU?

13. bölüm fragmanında ekrana yansıyanlar herkesi hayrete düşürüyor. Ferit’in Pelin'e"Seni istemeyen biri ile evlenseydin sen ne hissederdin?"sorusuna Pelin’den yanıt gecikmedi. Pelin, "Ben de beni istemeyen biri ile benim zorumla beraberim işte." yanıtını verirken izleyicilerde duyduklarıyla şok olur.



Yalı Çapkını 13. Bölüm Fragmanı

Ferit hayatında bir dönüm noktası yaşayarak New York'a yerleşme kararı alır. Pelin bütün çabalarına rağmen Ferit'i ikna edemez. Pelin,Ferit'in kararını Seyran’a söylerken Seyran’da evden gizlice çıkararak soluğu havalimanında alır.

Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. Fragman

Fragmanda Seyran’ın sözleri herkesin kalbine işlerken Ferit’in vereceği karar merakla bekleniyor. Ferit'i yolundan döndürmek isteyen Seyran ise öyle bir hamle yapar ki izleyenlerin ağzı açık kalır. Ferit kendisini seven o kadar insanı arkasında bırakıp gidecek mi? Yoksa hiçbir şey umrunda olmadan kalmaya devam edecek mi? Hepsi ve daha fazlası bugün Star TV ekranlarında olacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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