Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı nefesleri kesiyor! Yalı Çapkını 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI ÇIKTI MI?

Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı heyecanı üst seviyeye çıkardı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor. Yusuf Seyran’ın başına bela olurken Suna’nın yaptığı son hareket ise herkesi şaşırttı. Suna Ferit’i öperken Seyran gördükleri karşısında şaşırır. Ekran başındaki izleyiciler merakla Cuma gününü bekliyor. İşte Yalı Çapkını 8.bölüm 2. fragman...Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı nefesleri kesiyor. Fragmanda Seyran’ın boğazına yapışan babası ekranlara yansırken Suna'nın başına gelenler de çok konuşuluyor. Seyran’ın Ferit'ten yardım istemesiyle Ferit’in de bir şartı bulunuyor. Bundan daha iyi bir fırsat olamazdı diyen Ferit Seyran’dan çocuk istiyor.Seyhan'ın akrabası olduğunu söyleyen Yusuf, yalıda çalışmaya başlar. Bu durumu duyan Ferit olaya çok sinirlenirken Seyran'ı yanından ayırmak istemez. Bir anlaşmaya varan ikili bütün günü birlikte geçirmeye karar verir. Fuat ve Suna'nın birlikte çalışması da izleyenlere aralarında aşk mı olacak? sorularını akıllara getiriyor. Halis Ağa'nın Kazımlara olan ziyareti Hattuç ile eski defterleri açar. Suna, Seyran,Fuat ve Ferit felekten bir gece çalarken başlarına gelenler herkesi şaşırtır. Yemek sonunda yaşanan sürpriz gelişme başta Seyran olmak üzere herkesi şoke eder.