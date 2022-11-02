MEDYA
02 Kasım 2022 - 17:25

Yalı Çapkını bir başladı, zirvedeki diziyi tahtından etti! Bitmez denilen dizi için final kararı...

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reytingleri alt üst etti. Cuma akşamı yayınlanan diğer dizileri geride bırakarak zirveye oturdu. Çok sevilen bir dizi için ise final kararı çok yakın. İşte o dizi...

MEDYA
02 Kasım 2022 - 17:25
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Yalı Çapkını bir başladı, zirvedeki diziyi tahtından etti! Bitmez denilen dizi için final kararı...


Televizyon ekranlarında her geçen gün yeni bir yapım karşımıza çıkıyor. Bu yapımlardan kimisi gerçek hikayelerden uyarlanırken kimisi de farklı konusuyla dikkat çekiyor. Ancak şu an yayında olan bir dizi, diğer tüm rakiplerine her hafta fark atıyor. Seyirciyi ilk bölümden itibaren himayesi altına alan Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırarak bazı dizilerin ipini çekiyor.

Yalı Çapkını, çok sevilen dizinin ipini çekti

Her hafta yayınlanan diziler arasında kıyasıya bir mücadele geçiyor. Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte ise bu mücadele daha da kızıştı. Özellikle Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, bitmez denilen dizilerin bile reytinglerini düşürdü.



İlk bölümden itibaren hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu. Aynı gün yayınlanan çoğu dizi ise ekranlarda kalma mücadelesi veriyor.

Yalı Çapkını dizisi öyle bir zirveye yerleşti ki, uzun yıllardır yayınlanan ve Cuma günlerinin birincisi olan Arka Sokaklar dizisini dahi geride bıraktı. Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu Cuma akşamları sadece Yalı Çapkını dizisini izliyor.

yalı çapkını

Reyting savaşı arasında kalan TRT 1 kanalı da bu zirveden nasibini aldı. Büyük umutlarla sezona başlayan TRT 1’in Kasaba Doktoru dizisi de Cuma akşamları yayınlanıyordu. Ancak Yalı Çapkını’nın başlamasıyla birlikte Kasaba Doktoru’nun izleyici sayısı düştü ve neredeyse final yapma noktasına geldi. reytingleri hızla düşen dizinin önümüzdeki haftalarda final yapması bekleniyor.

Cuma gününün dizilerine bakıldığında neredeyse hepsinin Yalın Çapkını’nın gazabına uğradığı görülüyor. ATV’nin Yalnız Kurt dizisi de bunlardan biri. Dizi, zaten az olan izleyici kitlesini Yalı Çapkını’na kaptırdı ve bu nedenle onun da yakında final yapacak diziler arasına katılması bekleniyor.

yalı çapkını

Son dönemde Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan diziler büyük ilgi görüyor. Yalı Çapkını dizisi Budayıcıoğlu’nun bir kitabından değil, hikayesinden uyarlanıyor. Bu nedenle ilgiyi daha da üzerine çeken dizinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı söyleniyor. Yalı Çapkını dizisinin konusu ve çarpık aile ilişkileriyle ilgili de birçok eleştiri bulunuyor. Dizide zorla evlendirilen genç bir kadın, her gece başka bir kadınla birlikte olan bir erkek, yengesiyle ilişkisi olan bir baba gibi birçok detay bulunuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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