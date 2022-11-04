Dizi
04 Kasım 2022 - 12:47

Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı

Yayınlandığı günden bu yana en sevilen yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenen dizi yeni fragmanı ile gündeme bomba gibi düştü. Seyran ve Ferit arasındaki kıskançlık dikkat çekerken öpüşme sahnesi de herkesi şaşırttı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
04 Kasım 2022 - 12:47
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Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı
OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen Yalı Çapkını dizisi 23 Eylül 2022 tarihinde ekranlarda yerini aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Dizi yayınlandığı günden bu yana rekor üstüne rekor kırıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi herkesin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını, 7 bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyenler Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? sorusunun yanıtını arıyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm hakkında merak edilen tüm detaylar…

YALI ÇAPKINI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

 Dizinin 7. bölüm fragmanı izleyiciler paylaşılırken Seyran ve Ferit arasında yapılan anlaşma dikkat çekti. Okula gitmek isteyen Seyran, çocuk yapmak isteyen Ferit ile bir anlaşma yaptı.Seyran anlaşmayı kazanırsa okula gitmek isterken Ferit'in kazanması durumunda ise dedesinin istediği çocuğu yapacakları konusunda anlaşmaya vardılar.

Yalı Çapkını 7. Bölüm

Yayınlanan fragmanda Ferit'in annesine seyranı kıskandığını itiraf etmesi de aşkın alevlendiğini gösteriyor. Unutulmaz gece de Seyran piyano çalarken Ferit'in de Suna ile öpüşmesi olay yarattı. Yalı Çapkını 7. bölümü ile Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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