MEDYA
04 Eylül 2022 - 11:22

Yalı Çapkını dizisi Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir'in hayatı

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayarak izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisi, her geçen gün hakkındaki detayların gün yüzüne çıkmasıyla beraber oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kimler olduğu merakla araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisi Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında? Mert Ramazan Demir nereli? MErt Ramazan Demir hangi dizilerde oynadı? İşte Yalı Çapkını’nın Ferit’i ve onu canlandıracak oyuncu…

MEDYA
04 Eylül 2022 - 11:22
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Yalı Çapkını dizisi Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir'in hayatı

Mert Ramazan DemirYalı Çapkını Dizisinin Ferit’ini Kim Canlandıracak?



Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden birisi olan Ferit karakterini genç oyuncu Mert Ramazan Demir hayat verecek. Peki, Mert Ramazan Demir’in hayatına dair detaylar neler?

Mert Ramazan Demir Kimdir?

25 Kasım 1998 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Mer Ramazan Demir, aslen İzmitlidir. Çocukluk yıllarını İstanbul Bakırköy’de geçiren Demir, oldukça yakışıklı ve etrafındaki insanlar tarafından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Pek çok kişi kendisini ekran karşısında görmek istediği için insanların ona olan ilgisini bıoşa çıkartmamak için Sema Bekmez Cast ajansına kayıt yaptırarak oyunculuk kariyerini başlatmaya karar vermiştir.



Eğitimlerini Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Daner Acting Studio’da tamamlamasının ardından ilk olarak pek çok yeni oyuncunun uğrak noktası haline gelen Arka Sokaklar adlı dizinin bir bölümünde ekran karşısına çıktı.

Profesyonel olarak ilk defa oyunculuk tecrübesini ise 2015 yılında Aşkopat adlı filmle yaşadı. 2017 senesinde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol aldıktan sonra 2019 yılında da Üç Harfliler filmi serisinin son filmi Adak filminde ve Sesinde Aşk Var adlı filmde oyunculuk yaptı. 2019 senesinde yönetmen koltuğunda Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You” sinema filminde başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

Mert Ramazan Demir

2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizide başrol oyunculuğu yapan Demir, yine 2020 senesinde FOX TV ekranlarının herkes tarafından sevilen ve beğenilen dizisi olan Öğretmen dizisinde oyuncu seçmelerine katılmasının ardından dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmayı başardı. Bu dizide önemli karakterlerden birisine hayat veren Ramazan Demir, oynadığı karakterin verdiği başarıyla oyunculuk kariyerinde üst seviyelere çıkmayı başardı. O dönem, Öğretmen adlı dizinin yapımcısı olan Fatih Aksoy ve koray Kerimoğlu, gen ve yakışıklı oyuncu Ramazan Demir’in dizide rol olmadan onun başarılı olacağına kesin bir gözle bakmaktaydılar. Rise Of Empires – Ottoman isimli mini dizide de yer alan yakışıklı oyuncu 2021 yılında Ölüm Zamanı dizisinde Ayhan karakterine hayat verdi. 2022 yılında UFO filminde oynadı. Geçtiğimiz günlerde Şahmaran dizisinde yer alacağı açıklanan Mert Ramazan Demir şimdilerde ise Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide başrol karakteri olan Ferit karakterini canlandırmaktadır.

 

Mert Ramazan Demir’in Sevgilisi Var Mı?

1.78 cm boyunda ve 73 kiloda olan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir için spor bir vazgeçilmez konumda. Yay burcu olan yakışıklı oyuncu, basketbol ve masa tenisi oynamaktan büyük bir zevk duyuyur. Bunun yanı sıra her fırsatta ata binmeyi de ihmal etmiyor. Yakışıklı oyuncunun hayatında birisinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Ramazan Demir, aşk hayatını ekranlardan uzak tutuyor. Sosyal medya da ise yoğun bir takipçisi olan Demir, sosyal medyayı ise pek fazla önemsemiyor. Twitter ve İnstagram hesapları olan Demir’in 3 Eylül 2022 tarihinde İnstagram hesabında ise 108.00 takipçisi bulunuyor. Twitter adresi @mertramazandem Instagram adresi @mertramazandemir’dir.

Mert Ramazan Demir Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Yakışıklı ve genç oyuncu Mert Ramazan Demir’in rol aldığı projeler ise:

Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)

Rise of Empires: Ottoman / Diriliş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

Ufo (Sinema Filmi 2021)

Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

Aşkopat (Sinema Filmi 2015)

Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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