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04 Eylül 2022 - 17:53

Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu nereli, kaç yaşında, hayatı, evli mi? Soruları izleyiciler tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı
Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 İzmir doğumlu Türk oyuncu ve sunucudur. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu. Bale ile gösteri yapmaya başladı. Bundan sonra okulu bırakmasına ve okulun kültür birliğinin faaliyetlerine katılmasına izin verildi. 

İzmir'de gazetecilik kariyerine devam ederken, İstanbul'daki şehir tiyatrolarında oyun izlemek ve yazmak için İstanbul'a gitti. İstanbul şehrinde tiyatro ekibiyle çalıştı ve ardından Antalya'daki turlarına katılmaya davet edildi. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Sonra başarıyla mezun oldu. 2013 yılında yaptığı bir yarışmada giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirildi. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan istifa etti ve yerine Murat Başoğlu gelmiştir.

gözde kansu

Oyunculuğun yanı sıra birçok televizyon projesinde yer aldı. Ünlü oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 1995 yılında 15 yaşında Çiçek Taksi dizisinde rol alarak yaşadı. Ardından 1999-2003 yılları arasında Ayrılsak da Beraberiz dizileri ile kariyerine devam etti. Kansu, Issız Adam, Aşk Üçgeni, Neşeli Hayat gibi birçok filmde rol almıştır, 2007’de Dudaktan Kalbe dizisinde Nimet karakteri, 2009’da Bahar Dalları dizisinde Emine karakteri, 2010’daysa Hanımın Çiftliği dizisinde Seher karakteriyle ekranlarda yerini almıştır.

Şuan Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteriyle ekranlardadır. Başarılı oyuncu, Icon Talent yönetiminde yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

gözde kansu

İzmir doğumlu olan oyuncu 171 cm boyunda ve 56 kg’dır. 2022 yılında 42 yaşına giren Gözde Kansu hiç evlenmemiştir.

Gözde Kansu, sosyal ağlarda Facebook, Twitter ve Instagram kullanıyor. Twitter hesabında 35 bin 800, Facebook sayfasında 112 bin Instagram hesabında 384 bin takipçiye sahiptir. Ayrıca kendi adına ek olarak birçok hayran hesabı da açılmaktadır. Twitter ve Instagram adresi gozdekansu

Dizi ve Filmler

1995 / Çiçek Taksi (TV dizisi)

1999-2003 / Ayrılsak da Beraberiz – Öğretmen (TV dizisi)

2000 / Abuzer Kadayıf – Plajdaki kız (Sinema filmi)

2000 / Üzgünüm Leyla (TV dizisi)

2002 / En Son Babalar Duyar – Defne’nin Arkadaşı (TV dizisi)

2002 / Yeter Anne – Deniz (TV dizisi)

2003 / Kurşun Yarası – Nefise (TV dizisi)

2004 / Mürüvvetsiz Mürüvvet (Sinema filmi)

2004 / Canım Benim (TV dizisi)

2005 / Kısmet – Ebru (TV dizisi)

2005 / Haylaz Babam – Sekreter Yasemin (TV dizisi)

2006 / Cemile – Elvan (TV dizisi)

2007-2008 / Dudaktan Kalbe – Nimet Başar Altuğ (TV dizisi)

2008 / Issız Adam – Sinem (Sinema filmi)

2009 / Aşk Üçgeni – Zeynep/Tuana (Sinema filmi)

2009 / Bahar Dalları – Emine (TV dizisi)

2009 / Neşeli Hayat (Sinema filmi)

2010 / Hanımın Çiftliği – Seher (TV dizisi)

2011 / Al Yazmalım – Helin Sezaioğlu (TV dizisi)

2011 / Cast-ı Olanmı Var (Kısa film)

2013 / Kutsal Bir Gün – Burcu Sinema filmi

2014 / Ankara’nın Dikmen’i – Tilbe (TV dizisi)

2015 / Geçmiş – Esin (Sinema filmi)

2015 / Medcezir – Olcay Hanım (TV dizisi)

2016 / Gecenin Kraliçesi – Zerrin (TV dizisi)

2016-2017 / İçerde – Yeşim Duman (TV dizisi)

2018 / Sen Anlat Karadeniz – Eyşan Sayar (TV dizisi)

2019-2020 / Kuaförüm Sensin – Sunucu (TV programı)

2022 / Yalı Çapkını – Gülgün (TV dizisi)

Yakında Garip Bülbül Neşet Ertaş – Aysel (Sinema filmi)

Tiyatro Oyunları

Nereye Gitti Bütün Çiçekler? / Oyuncu – 2016

Enkaz / Oyuncu – 2014

Kaçamak / Oyuncu

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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