Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı

Yalı Çapkını Dizisinin Halis Ağa Karakterini Kim Canlandıracak?

Çetin Tekindor Kimdir?

Çetin Tekindor Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Çetin Tekindor Hangi Dizilerde Oynadı?

Çetin Tekindor Hangi Ödüllere Layık Görüldü?

Çetin Tekindor Hangi Reklamlarda Oynadı?

Çetin Tekindor Hangi Tiyatrolarda Rol Aldı?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden birisi olan Halis Ağa karakterini ünlü usta oyuncu Çetin Tekindor canlandıracak. Peki, çetin Tekindor’un hayatına dair detaylar neler?Çetin Tekindor, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak ülkemizin değerlerinden birisidir. Türkiye’nin en iyi oyuncuları arasında yer almasının yanı sıra en saygın sanatçılardandır. Karizmatik oyunculuğu ve kendine has sesiyle Türk sinema ve televizyon camiasının en etkili oyuncularından birisidir. Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 tarihinde Sivas ilinde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan usta isim, 1,77cm boyunda ve 77 kilodur. Aslen Sivaslı olan Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 2 defa evlenip boşanmıştır. 1989 doğumlu Hira Tekindor ise Çetin Tekindor’un öz oğludur. Çetin Tekindor, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan aldığı eğitimin ardından Hep Vatan İçin oyunu ile kariyerine başladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Sahne ve Diksiyon eğitimleri veren Tekindor, buranın ardından 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde görevine devam etti. Çetin Tekindor’un geniş kitleler tarafından tanınması, TRT ekranlarında yayınlanan 1976-1977 seneleri arasında izleyicileriyle buluşan McMillan ve Karısı adlı dizisindeki Ruck Hudson’ın oynamış olduğu Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu. Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma ‘da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003-2005 yılları arasında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit’in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı. Bunlardan birincisi 5 farklı Türk yönetmenin 5 farklı öyküye imza atmış olduğu Anlat İstanbul, bir diğeri ise Türkiye’de gişe rekoru kırmayı başaran, Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum ‘du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi’yi canlandırdığı bu film, Tekindor’a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde ve 13. ÇASOD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir. Günümüzde Star Tv dizisi olan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat vermektedir. Çetin Tekindor’un Instagram adresi ise @cetintekindor01’dir.Çetin Tekindor’un rol aldığı filmler ise şu şekilde: 2017 / Ayla 2017 / Babam 2011 / Dedemin İnsanları 2010 / Av Mevsimi 2010 / Dersimiz: Atatürk 2007 / Ulak 2006 / İlk Aşk 2005 / Babam ve Oğlum 2004 / Anlat İstanbul 2003 / Karşılaşma 1996 / Son Türbedar 1988 / Kaçamak 1984 / YavrularımÇetin Tekindor’un oynadığı diziler ise: 2022 Yalı Çapkını 2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi 2016-2017 İçerde 2012-2015 Karadayı 2011-2012 Bir Çocuk Sevdim 2010 Deli Saraylı 2007-2009 Asi 2006 Anadolu Kaplanı 2006 Rüya Gibi 2006 Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan 2005 Ödünç Hayat 2004 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2003 Çaylak 2003-2005 Bir İstanbul Masalı 2000 Tutku Çemberi – 2000 Üzgünüm Leyla 1999 Kerem 1999-2002 Yılan Hikayesi 1990 Türk Vakıf Medeniyeti 1988 Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan 1988 Dönemeç 1988 Önce Canan 1984 Küçük Ağa 1977 Sırça KümesÇetin Tekindor’un gösterdiği başarılar sayesinde aldığı ödüller ise: 2010 / 10. Lions Tiyatro Ödülleri – ‘Sürekli Mükemmeliyet’ Özel Ödülü 2008 / 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu 2006 / ÇASOD Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu 2005 / 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri 2004 / Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2003 / 15. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu 1999 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu 1987 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu 1987 / Kültür Bakanlığı Ödülleri 1978 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek OyuncuÇetin Tekindor’un oynadığı reklam filmleri ise: 2018 / Anadolubank 2017 / Filli Boya 2014 / YDA Ankara Park Avenue 2012 / Nestlé ÇikolataÇetin Tekindor’un oynadığı tiyatro oyunları ise: 2008 / Rita’nın Şarkısı 2004 / Müfettiş Nikolay 2002 / Kral Lear 2002 / Kadınlar Devleti 1999 / Lavanta Çiçekler 1998 / Mutlu Son 1997 / Göğe Açılan Pencere 1995 / Mayısmun Davası 1995 / Kuvayi Milliye 1993 / Yılın Kadını 1991 / İkinci Bölüm 1990 / Fil Adam 1989 / Cumhuriyet Kızı 1987 / Yedi Kocalı Hürmüz 1986 / Kim Korkar Hain Kurttan 1985 / Fizikçiler 1985 / Düşüş 1984 / Osmancık 1983 / Kara Ağaçlar Altında 1982 / Görüşme-Kutlama-Çağrı 1980 / Ben Kimim 1979 / Hürrem Sultan 1979 / Özgürlüğün Bedeli 1978 / Güneşin Çocukları 1978 / Genç Werther’in Yeni Acıları 1977 / Sırça Kümes 1977 / Yelpaze 1976 / İnsandan Kaçan 1976 / Emin Diye Biri 1975 / Küçük Esma Sultan 1973 / Andorra 1972 / Fatih 1971 / Beket 1971 / Romeo ve Juliet 1970 / IV. Murat 1967 / Bir Bardak Su 1963 / Hep Vatan İçin