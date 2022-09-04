Dizi
04 Eylül 2022 - 17:52

Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayarak izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisi, her geçen gün hakkındaki detayların gün yüzüne çıkmasıyla beraber oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki Çetin Tekindor kimdir? Çetin Tekindor kaç yaşında? Çetin Tekindor hangi dizilerde oynadı? Çetin Tekindor nereli? Çetin Tekindor hangi projelerde yer aldı? İşte Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı ve onu canlandıracak karakter…

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:52
4 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı

Yalı Çapkını Dizisinin Halis Ağa Karakterini Kim Canlandıracak?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden birisi olan Halis Ağa karakterini ünlü usta oyuncu Çetin Tekindor canlandıracak. Peki, çetin Tekindor’un hayatına dair detaylar neler?

ÇEtin Tekindor

Çetin Tekindor Kimdir?

Çetin Tekindor, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak ülkemizin değerlerinden birisidir. Türkiye’nin en iyi oyuncuları arasında yer almasının yanı sıra en saygın sanatçılardandır. Karizmatik oyunculuğu ve kendine has sesiyle Türk sinema ve televizyon camiasının en etkili oyuncularından birisidir.

Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 tarihinde Sivas ilinde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan usta isim, 1,77cm boyunda ve 77 kilodur. Aslen Sivaslı olan Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 2 defa evlenip boşanmıştır. 1989 doğumlu Hira Tekindor ise Çetin Tekindor’un öz oğludur.

Çetin Tekindor, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan aldığı eğitimin ardından Hep Vatan İçin oyunu ile kariyerine başladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Sahne ve Diksiyon eğitimleri veren Tekindor, buranın ardından 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde görevine devam etti. Çetin Tekindor’un geniş kitleler tarafından tanınması, TRT ekranlarında yayınlanan 1976-1977 seneleri arasında izleyicileriyle buluşan McMillan ve Karısı adlı dizisindeki Ruck Hudson’ın oynamış olduğu Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

ÇEtin Tekindor

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma ‘da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003-2005 yılları arasında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit’in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Bunlardan birincisi 5 farklı Türk yönetmenin 5 farklı öyküye imza atmış olduğu Anlat İstanbul, bir diğeri ise Türkiye’de gişe rekoru kırmayı başaran, Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum ‘du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi’yi canlandırdığı bu film, Tekindor’a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde ve 13. ÇASOD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

Günümüzde Star Tv dizisi olan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat vermektedir. Çetin Tekindor’un Instagram adresi ise @cetintekindor01’dir.

ÇEtin Tekindor

Çetin Tekindor Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Çetin Tekindor’un rol aldığı filmler ise şu şekilde:

2017 / Ayla

2017 / Babam

2011 / Dedemin İnsanları

2010 / Av Mevsimi

2010 / Dersimiz: Atatürk

2007 / Ulak

2006 / İlk Aşk

2005 / Babam ve Oğlum

2004 / Anlat İstanbul

2003 / Karşılaşma

1996 / Son Türbedar

1988 / Kaçamak

1984 / Yavrularım

Çetin Tekindor Hangi Dizilerde Oynadı?

Çetin Tekindor’un oynadığı diziler ise:

2022 Yalı Çapkını

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2016-2017 İçerde

2012-2015 Karadayı

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim

2010 Deli Saraylı

2007-2009 Asi

2006 Anadolu Kaplanı

2006 Rüya Gibi

2006 Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan

2005 Ödünç Hayat

2004 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2003 Çaylak

2003-2005 Bir İstanbul Masalı

2000 Tutku Çemberi –

2000 Üzgünüm Leyla

1999 Kerem

1999-2002 Yılan Hikayesi

1990 Türk Vakıf Medeniyeti

1988 Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

1988 Dönemeç

1988 Önce Canan

1984 Küçük Ağa

1977 Sırça Kümes

Çetin Tekindor Hangi Ödüllere Layık Görüldü?

Çetin Tekindor’un gösterdiği başarılar sayesinde aldığı ödüller ise:

2010 / 10. Lions Tiyatro Ödülleri – ‘Sürekli Mükemmeliyet’ Özel Ödülü

2008 / 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2006 / ÇASOD Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2005 / 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

2004 / Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2003 / 15. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

1999 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

1987 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

1987 / Kültür Bakanlığı Ödülleri

1978 / Ankara Sanat Kurumu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

Çetin Tekindor Hangi Reklamlarda Oynadı?

Çetin Tekindor’un oynadığı reklam filmleri ise:

2018 / Anadolubank

2017 / Filli Boya

2014 / YDA Ankara Park Avenue

2012 / Nestlé Çikolata

Çetin Tekindor Hangi Tiyatrolarda Rol Aldı?

Çetin Tekindor’un oynadığı tiyatro oyunları ise:

2008 / Rita’nın Şarkısı

2004 / Müfettiş Nikolay

2002 / Kral Lear

2002 / Kadınlar Devleti

1999 / Lavanta Çiçekler

1998 / Mutlu Son

1997 / Göğe Açılan Pencere

1995 / Mayısmun Davası

1995 / Kuvayi Milliye

1993 / Yılın Kadını

1991 / İkinci Bölüm

1990 / Fil Adam

1989 / Cumhuriyet Kızı

1987 / Yedi Kocalı Hürmüz

1986 / Kim Korkar Hain Kurttan

1985 / Fizikçiler

1985 / Düşüş

1984 / Osmancık

1983 / Kara Ağaçlar Altında

1982 / Görüşme-Kutlama-Çağrı

1980 / Ben Kimim

1979 / Hürrem Sultan

1979 / Özgürlüğün Bedeli

1978 / Güneşin Çocukları

1978 / Genç Werther’in Yeni Acıları

1977 / Sırça Kümes

1977 / Yelpaze

1976 / İnsandan Kaçan

1976 / Emin Diye Biri

1975 / Küçük Esma Sultan

1973 / Andorra

1972 / Fatih

1971 / Beket

1971 / Romeo ve Juliet

1970 / IV. Murat

1967 / Bir Bardak Su

1963 / Hep Vatan İçin

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı
Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı
Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı
Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı
Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı
Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı
CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı
Muğla’da art arda depremler
Muğla’da art arda depremler
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not