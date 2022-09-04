Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı

Yalı Çapkını Dizisinin Halis Ağa Karakterini Kim Canlandıracak?Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden birisi olan Halis Ağa karakterini ünlü usta oyuncu Çetin Tekindor canlandıracak. Peki, çetin Tekindor’un hayatına dair detaylar neler?
Çetin Tekindor Kimdir?Çetin Tekindor, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak ülkemizin değerlerinden birisidir. Türkiye’nin en iyi oyuncuları arasında yer almasının yanı sıra en saygın sanatçılardandır. Karizmatik oyunculuğu ve kendine has sesiyle Türk sinema ve televizyon camiasının en etkili oyuncularından birisidir. Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 tarihinde Sivas ilinde dünyaya gelmiştir. Yengeç burcu olan usta isim, 1,77cm boyunda ve 77 kilodur. Aslen Sivaslı olan Çetin Tekindor, Zerrin Tekindor ile 2 defa evlenip boşanmıştır. 1989 doğumlu Hira Tekindor ise Çetin Tekindor’un öz oğludur. Çetin Tekindor, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan aldığı eğitimin ardından Hep Vatan İçin oyunu ile kariyerine başladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Sahne ve Diksiyon eğitimleri veren Tekindor, buranın ardından 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde görevine devam etti. Çetin Tekindor’un geniş kitleler tarafından tanınması, TRT ekranlarında yayınlanan 1976-1977 seneleri arasında izleyicileriyle buluşan McMillan ve Karısı adlı dizisindeki Ruck Hudson’ın oynamış olduğu Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu. Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.
Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma ‘da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003-2005 yılları arasında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit’in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı. Bunlardan birincisi 5 farklı Türk yönetmenin 5 farklı öyküye imza atmış olduğu Anlat İstanbul, bir diğeri ise Türkiye’de gişe rekoru kırmayı başaran, Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum ‘du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi’yi canlandırdığı bu film, Tekindor’a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde ve 13. ÇASOD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir. Günümüzde Star Tv dizisi olan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat vermektedir. Çetin Tekindor’un Instagram adresi ise @cetintekindor01’dir.