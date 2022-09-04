Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53

Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı

Yalı Çapkını dizisinde Hatice karakterine hayat veren Şerif Sezer nereli, kaç yaşında, hayatı, evli mi? Soruları izleyiciler tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı
12 Aralık 1946’da Bursa Mudanya ilçesinde zeytincilik işiyle uğraşmakta olan ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlar, Bir Günün Hikâyesi isimli filmiyle 1980’de sinemaya geçiş yapmıştır. Akıcı bir dilde Fransızca bilmektedir.

Şerif Sezer

Kendinden küçük ikiz kız kardeşlerinden biri difteriden hayata gözlerini yummuştur. Anne ve babası o sekiz yaşındayken boşanma kararı alır. Ankara’ya yerleşen annesini 6 sene boyunca göremez.

Şerif Sezer

Sinema hayatında oldukça güzel işlere imzasını atan Şerif Sezer, birden fazla dizi ve filmlerde rol almıştır. Dizi ve filmlerin yanı sıra usta oyuncu pek çok ödüle layık görülmüştür.

Şerif Sezer

Şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın halası Hatice (Hattuç) karakterini canlandırmaktadır. Usta oyuncu 172 cm boyunda ve 62 kilogramdır. Instagram adresi serifsezeroffical

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Yol (Şerif Gören),

Hakkâri’de Bir Mevsim (Erden Kıral),

Av Zamanı (Erden Kıral),

Her Şeye Rağmen (Orhan Oğuz),

Mustafa Hakkında Her Şey (Çağan Irmak),

Hamam – Il bagno turco (Ferzan Özpetek, 1997)

Babam ve Oğlum (Çağan Irmak/2006)

Güneşi Gördüm (Mahsun Kırmızıgül/2009)

Deli Deli Olma (Murat Saraçoglu) 2009

Ateşe Yürümek (Nimet Hanım) 2010

Çemberimde Gül Oya (Sultan) 2004

Beyaz Gelincik 2005

Kabuslar Evi 2006

Yersiz Yurtsuz 2007

Sınıf 2008

Kül ve Ateş 2009

Hanımeli Sokağı 2010

Anneler ve Kızları 2011

Yangın Var 2011

Devrimden Sonra – 2011

Toprağa Uzanan Eller 2013

Karagül – 2013-2016 – Kadriye Şamverdi

Kuzu 2014

Memleket 2015

İstanbul Kırmızısı 2017

Çocuklar Sana Emanet 2018

Kızım Gibi Kokuyorsun 2019

Yüzleşme – 2019-Gülder Kalenderoğlu

Benim Adım Melek – Nefise Karadağ, 2019-2021

Yalı Çapkını – Hatice (Hattuç), 2022

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Cam Yapraklar : Philip Ridley – Yan Etki – 2011

Tilt (oyun) : Ebru N. Celkan – Volt Tiyatrosu – 2010

Caligula : Albert Camus – İstanbul Devlet Tiyatrosu- 2001

Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1996

Ölüm Tuzağı : Ira Levin – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991

Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989

Limon : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983

Hayaletler Sonatı : Ağustos Strındberg – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982

Glgameş : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980

Kadife Çiçekleri : Paul Zindel – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979

Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968

Ayak Bağı : Georges Feydeau – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1967

Evlere Şenlik : Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1967

Papatya Falı : Jean Anoulh – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966

Aya Bir Yolcu : Aydın Arıt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966

Köşe Başı : Ahmet Kutsi Tecer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1965

Aldığı Ödüller

Adana Altın Koza Film Festivali, 1997 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Hamam

10 . Ankara Film Festivali, 1998 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Hamam

1 . Ankara Film Şenliği, 1988 En İyi Kadın Oyuncu, Her Şeye Rağmen

25 . İstanbul Film Festivali, 2006 En İyi Kadın Oyuncu, Babam ve Oğlum

26 . Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2004 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mustafa Hakkında Her Şey

27 . Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2005En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Babam ve Oğlum

2021 : Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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