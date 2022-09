Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Aldığı Ödüller

12 Aralık 1946’da Bursa Mudanya ilçesinde zeytincilik işiyle uğraşmakta olan ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlar, Bir Günün Hikâyesi isimli filmiyle 1980’de sinemaya geçiş yapmıştır. Akıcı bir dilde Fransızca bilmektedir.Kendinden küçük ikiz kız kardeşlerinden biri difteriden hayata gözlerini yummuştur. Anne ve babası o sekiz yaşındayken boşanma kararı alır. Ankara’ya yerleşen annesini 6 sene boyunca göremez.Sinema hayatında oldukça güzel işlere imzasını atan Şerif Sezer, birden fazla dizi ve filmlerde rol almıştır. Dizi ve filmlerin yanı sıra usta oyuncu pek çok ödüle layık görülmüştür.Şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın halası Hatice (Hattuç) karakterini canlandırmaktadır. Usta oyuncu 172 cm boyunda ve 62 kilogramdır. Instagram adresi serifsezerofficalYol (Şerif Gören), Hakkâri’de Bir Mevsim (Erden Kıral), Av Zamanı (Erden Kıral), Her Şeye Rağmen (Orhan Oğuz), Mustafa Hakkında Her Şey (Çağan Irmak), Hamam – Il bagno turco (Ferzan Özpetek, 1997) Babam ve Oğlum (Çağan Irmak/2006) Güneşi Gördüm (Mahsun Kırmızıgül/2009) Deli Deli Olma (Murat Saraçoglu) 2009 Ateşe Yürümek (Nimet Hanım) 2010 Çemberimde Gül Oya (Sultan) 2004 Beyaz Gelincik 2005 Kabuslar Evi 2006 Yersiz Yurtsuz 2007 Sınıf 2008 Kül ve Ateş 2009 Hanımeli Sokağı 2010 Anneler ve Kızları 2011 Yangın Var 2011 Devrimden Sonra – 2011 Toprağa Uzanan Eller 2013 Karagül – 2013-2016 – Kadriye Şamverdi Kuzu 2014 Memleket 2015 İstanbul Kırmızısı 2017 Çocuklar Sana Emanet 2018 Kızım Gibi Kokuyorsun 2019 Yüzleşme – 2019-Gülder Kalenderoğlu Benim Adım Melek – Nefise Karadağ, 2019-2021 Yalı Çapkını – Hatice (Hattuç), 2022Cam Yapraklar : Philip Ridley – Yan Etki – 2011 Tilt (oyun) : Ebru N. Celkan – Volt Tiyatrosu – 2010 Caligula : Albert Camus – İstanbul Devlet Tiyatrosu- 2001 Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1996 Ölüm Tuzağı : Ira Levin – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991 Kıral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989 Limon : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983 Hayaletler Sonatı : Ağustos Strındberg – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982 Glgameş : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982 Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980 Kadife Çiçekleri : Paul Zindel – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979 Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968 Ayak Bağı : Georges Feydeau – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1967 Evlere Şenlik : Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1967 Papatya Falı : Jean Anoulh – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966 Aya Bir Yolcu : Aydın Arıt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966 Köşe Başı : Ahmet Kutsi Tecer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1965Adana Altın Koza Film Festivali, 1997 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Hamam 10 . Ankara Film Festivali, 1998 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Hamam 1 . Ankara Film Şenliği, 1988 En İyi Kadın Oyuncu, Her Şeye Rağmen 25 . İstanbul Film Festivali, 2006 En İyi Kadın Oyuncu, Babam ve Oğlum 26 . Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2004 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mustafa Hakkında Her Şey 27 . Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2005En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Babam ve Oğlum 2021 : Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü