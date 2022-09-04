Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı

Rol Aldığı Filmler

Rol Aldığı Diziler

Gülçin Santırcıoğlu, 25 Temmuz 1977'de İzmir'de doğdu. Santırcıoğlu, Utku Başyazıcı ile evli. İzmirli oyuncu Aslan burcudur. 1.70 cm ve 65 kg’dır. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de Fatih Özel Lisesi'nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera ve Şan bölümü okudu.2002’de doğduğu şehirden ayrılarak İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çeşitli müzik gruplarında solistlik ve Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı'nda şan öğretmenliği görevini yürüttü. İlk uzun metrajlı filmi Türev, 2005 yılında Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. Bu filmdeki rolüyle 13. ÇASOD Ödülleri'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. "Elveda Rumeli" dizisinde Hatice rolü ülkede bir tanınırlık kazanmıştır.2007’de Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile beraber rol almıştır. Film birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödül almıştır. Başarılı oyuncu Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandırıyor. Instagram hesabında 234 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram adresinin adı gulcinsant2021 / Azizler – Vildan 2015 / Yeni Hayat – Şirin 2014 / Kırımlı – Anette 2010 / Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit) – Huriye 2009 / Ev 2008 / İki Çizgi – Selin 2007 / Yumurta – Gül 2005 / Türev – Süreyya2022 / Yalı Çapkını – İfakat 2021 / Andropoz 2019-2020 / Hercai – Sultan Aslanbey 2018 / Nefes Nefese – Sultan Akmeşe 2016 / Diriliş Ertuğrul – Çolpan 2016 / Oyunbozan – Mine 2015 / Kara Ekmek – Pervin 2013-2014 / Osmanlı Tokadı – Asuman 2011-2012 / Bir Çocuk Sevdim – Sebahat 2010 / Doktorlar – Tuba Aygün 2010 / Sensiz Yaşayamam – Şahika 2007-2009 / Elveda Rumeli – Hatice 2006 / Gülpare – Neslihan Güldemir 2005 / Aynalar