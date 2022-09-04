Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53

Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu nereli, kaç yaşında, hayatı, evli mi? Soruları izleyiciler tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı
Gülçin Santırcıoğlu, 25 Temmuz 1977'de İzmir'de doğdu. Santırcıoğlu, Utku Başyazıcı ile evli. İzmirli oyuncu Aslan burcudur. 1.70 cm ve 65 kg’dır. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de Fatih Özel Lisesi'nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera ve Şan bölümü okudu.

Gülçin Santırcıoğlu

2002’de doğduğu şehirden ayrılarak İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çeşitli müzik gruplarında solistlik ve Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı'nda şan öğretmenliği görevini yürüttü.

İlk uzun metrajlı filmi Türev, 2005 yılında Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. Bu filmdeki rolüyle 13. ÇASOD Ödülleri'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. "Elveda Rumeli" dizisinde Hatice rolü ülkede bir tanınırlık kazanmıştır.

yalı çapkını ifakat

2007’de Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile beraber rol almıştır. Film birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödül almıştır.

Başarılı oyuncu Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandırıyor.

Instagram hesabında 234 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram adresinin adı gulcinsant

Rol Aldığı Filmler

2021 / Azizler – Vildan

2015 / Yeni Hayat – Şirin

2014 / Kırımlı – Anette

2010 / Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit) – Huriye

2009 / Ev

2008 / İki Çizgi – Selin

2007 / Yumurta – Gül

2005 / Türev – Süreyya

Rol Aldığı Diziler

2022 / Yalı Çapkını – İfakat

2021 / Andropoz

2019-2020 / Hercai – Sultan Aslanbey

2018 / Nefes Nefese – Sultan Akmeşe

2016 / Diriliş Ertuğrul – Çolpan

2016 / Oyunbozan – Mine

2015 / Kara Ekmek – Pervin

2013-2014 / Osmanlı Tokadı – Asuman

2011-2012 / Bir Çocuk Sevdim – Sebahat

2010 / Doktorlar – Tuba Aygün

2010 / Sensiz Yaşayamam – Şahika

2007-2009 / Elveda Rumeli – Hatice

2006 / Gülpare – Neslihan Güldemir

2005 / Aynalar

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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