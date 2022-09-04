Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı

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Emre Altuğ sunucu, oyuncu, seslendirme sanatçısı, müzisyen, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul, Levent, Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur. Emre Altuğ, 1.74 boyunda ve 67 kiloda. Ahmet Altuğ kardeşidir. Kardeşi, geçmişte Türkiye'nin en iyi davulcularından biriydi.Emre Altuğ, çocukluk yıllarını Levent ve Akatlar'da geçirdi. Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'ndan mezun oldu. Ailesi Niğdelidir. Profesyonel müzisyen Lise yıllarında babasının iş sevgisi nedeniyle Şişli Terakki Lisesi'nde bir yıl tekrar okudu. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını belirten Altuğ, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'ne girdi.1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara şarkı söylemeye başlamıştır. Bu süre zarfında Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 3 sezon tiyatrodan ayrılmadan oyunlarda rol aldı.İlk albümü İbret-i Alem'in 1999'da çıkmasından bir buçuk yıl öncesine kadar albüm yapmayı aklına bile getirmedi. En büyük arzusu oyunculuk olan Altuğ, müzikte de başarıyı yakaladı ve karar verdi. Emre Altuğ şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir.Emre Altuğ, 4 yıldır birlikte olduğu model Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008'de eğlence mekanında dünya evine girdi. İlk oğulları Hüseyin Altuğ 31 Ekim 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay Tuncer Altuğ 2 Mart 2012 yılında doğdu. Emre Altuğ anlaşmalı boşanmayla Çağla Şikel’den ayrıldı. Mahkeme, Uzay ve Kuzey'in velayetini annesine verdi.Abdullah Bulut ünlü oyuncunun menajeridir. 3 Eylül 2022 itibariyle YouTube kanalı 24.100 aboneye sahiptir. Twitter hesabı 333 bin 900 takipçi, Facebook sayfasında 213 bin takipçi ve Instagram hesabında 547 bin takipçisi var.Aralık 1998 / İbret-i Alem – Topkapı Müzik 2003 / Sıcak – Raks Müzik 2004 / Dudak Dudağa – DSM 2004 / Dudak Dudağa Bişey – DSM 2007 / Kişiye Özel – DMC 2011 / Zil – DSM 2017 / Yıldırım Gürses Şarkıları – Poll Production2005 / Sensiz Olmuyor – DMC 2010 / Emre Altuğ’dan – DSM 2013 / Hangimiz Tertemiz – DSM 2016 / Çıta – Poll Production 2018 / Zalim Sultan (Doğukan Manço ile) – Emre Grafson Müzik 2020 / Zahmet Olmazsa (Sıla ile) – Poll Production 2021 / Etme Eyleme – Avrupa Müzik 2022 / Bal Gibi Emre Altuğ 2022 / Avut Beni – Emre Altuğ1994 – Gülşen Abi – Feridun 2001-2004 – Tatlı Hayat – Başar 2003 – Lise Defteri – Kerim 2005 – Sensiz Olmuyor – Arda 2005 – Avrupa Yakası – Emre 2006 – Hasret – Poyraz 2006 – Gülpare – Aslan 2007 – El Gibi – Demir 2008-2009 – Mert ile Gert – Mert 2010-2012 – Elde Var Hayat – Kenan 2012 – Umutsuz Ev Kadınları – Serdar (Konuk Oyuncu) 2014 – Otel Divane – Fikri Divane 2019-2020, 2022 – Güldür Güldür Show – Kazım 2021-2022 – Sihirli Annem – Sadık 2021 – Kırmızı Oda – Dr. Barlas Zalimoğlu (Konuk Oyuncu) 2022- – Yalı Çapkını – Orhan1993 – Tersine Dünya 1999 – Asansör – Metin 2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – İzzet 2000 – Halk Çocuğu – Ayhan Alpaylıoğulları 2002 – Kolay Para – Eray 2003 – Neredesin Firuze? – Şarkıcı 2005 – Balans ve Manevra – Yakışıklı Çocuk 2006 – Asterix Vikinglere Karşı 2006 – Eve Giden Yol: 1914 – Halit 2007 – Bratz 2010 – Sizi Seviyorum – Erkut 2017 – Mezarcı – Ejder 2018 – Sevgili Komşum – Ragip 2019 – Geniş Aile Komşu Kızı Yakında – Ne Olacak Şimdi Halim? – Halim Pekyaman2001: Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu – Zeynel 2012-2013: Testosteron: Oyun Atölyesi – Tretyn 2013: Broadway’den İstanbul’a Müzikaller 2017-2019: Azizname2006 – Asterix Vikinglere Karşı 2007 – Bratz 2010 – Avea 2010 – Garanti 2013 – Coca Cola 2014 – Allianz Sigorta 2014 – Fiat2004 – LC Waikiki 2004 – Ülker Caramio 2007 – Babystar 2009 – Clear Şampuan 2010 – Nestle Coffee Mate 2010 – Ülker Kalbim 2014 – Bridgestone 2015 – Garanti Bankası Babalar Günü2008 – Galatasaray Üniversitesi – En İyi Erkek Pop Şarkıcısı 2010 – İstanbul FM Altın Ödülleri – Erkek Sanatçı Kategorisinde ”En İyi Single” 2010 – 7.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En iyi Canlı Performans Programı 2012 – İstanbul Teknik Üniversitesi – 19. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri – Yılın En Baş’Arılı Erkek Sanatçısı 2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı2010-2011 Aile Boyu – Sunucu 2013 – Veliaht – Kendisi 2015 – Bak Hele Bak – Sunucu 2016 – Yarı yarıya – Sunucu 2019 – 3’te 3 Bir Zamanlar – Sunucu 2020-2021 – Şans Kapıyı Çalınca – Sunucu 2022 – Maske Kimsin Sen? – Tavus kuşu (Yarışmacı)