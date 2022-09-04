Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53

Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ nereli, kaç yaşında, hayatı, evli mi? Soruları izleyiciler tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı
Emre Altuğ sunucu, oyuncu, seslendirme sanatçısı, müzisyen, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul, Levent, Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur. Emre Altuğ, 1.74 boyunda ve 67 kiloda. Ahmet Altuğ kardeşidir. Kardeşi, geçmişte Türkiye'nin en iyi davulcularından biriydi.

emre altuğ

 Emre Altuğ, çocukluk yıllarını Levent ve Akatlar'da geçirdi. Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'ndan mezun oldu. Ailesi Niğdelidir. Profesyonel müzisyen Lise yıllarında babasının iş sevgisi nedeniyle Şişli Terakki Lisesi'nde bir yıl tekrar okudu. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını belirten Altuğ, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'ne girdi.

emre altuğ

1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara şarkı söylemeye başlamıştır. Bu süre zarfında Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 3 sezon tiyatrodan ayrılmadan oyunlarda rol aldı.

emre altuğ kimdir

İlk albümü İbret-i Alem'in 1999'da çıkmasından bir buçuk yıl öncesine kadar albüm yapmayı aklına bile getirmedi. En büyük arzusu oyunculuk olan Altuğ, müzikte de başarıyı yakaladı ve karar verdi.

Emre Altuğ şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir.

emre altuğ

Emre Altuğ, 4 yıldır birlikte olduğu model Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008'de eğlence mekanında dünya evine girdi. İlk oğulları Hüseyin Altuğ 31 Ekim 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay Tuncer Altuğ 2 Mart 2012 yılında doğdu.

Emre Altuğ anlaşmalı boşanmayla Çağla Şikel’den ayrıldı. Mahkeme, Uzay ve Kuzey'in velayetini annesine verdi.

emre altuğ

Abdullah Bulut ünlü oyuncunun menajeridir. 3 Eylül 2022 itibariyle YouTube kanalı 24.100 aboneye sahiptir. Twitter hesabı 333 bin 900 takipçi, Facebook sayfasında 213 bin takipçi ve Instagram hesabında 547 bin takipçisi var.

Albümleri

Aralık 1998 / İbret-i Alem – Topkapı Müzik

2003 / Sıcak – Raks Müzik

2004 / Dudak Dudağa – DSM

2004 / Dudak Dudağa Bişey – DSM

2007 / Kişiye Özel – DMC

2011 / Zil – DSM

2017 / Yıldırım Gürses Şarkıları – Poll Production

EP’leri ve Teklileri

2005 / Sensiz Olmuyor – DMC

2010 / Emre Altuğ’dan – DSM

2013 / Hangimiz Tertemiz – DSM

2016 / Çıta – Poll Production

2018 / Zalim Sultan (Doğukan Manço ile) – Emre Grafson Müzik

2020 / Zahmet Olmazsa (Sıla ile) – Poll Production

2021 / Etme Eyleme – Avrupa Müzik

2022 / Bal Gibi Emre Altuğ

2022 / Avut Beni – Emre Altuğ

Dizileri

1994 – Gülşen Abi – Feridun

2001-2004 – Tatlı Hayat – Başar

2003 – Lise Defteri – Kerim

2005 – Sensiz Olmuyor – Arda

2005 – Avrupa Yakası – Emre

2006 – Hasret – Poyraz

2006 – Gülpare – Aslan

2007 – El Gibi – Demir

2008-2009 – Mert ile Gert – Mert

2010-2012 – Elde Var Hayat – Kenan

2012 – Umutsuz Ev Kadınları – Serdar (Konuk Oyuncu)

2014 – Otel Divane – Fikri Divane

2019-2020, 2022 – Güldür Güldür Show – Kazım

2021-2022 – Sihirli Annem – Sadık

2021 – Kırmızı Oda – Dr. Barlas Zalimoğlu (Konuk Oyuncu)

2022- – Yalı Çapkını – Orhan

Filmleri

1993 – Tersine Dünya

1999 – Asansör – Metin

2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – İzzet

2000 – Halk Çocuğu – Ayhan Alpaylıoğulları

2002 – Kolay Para – Eray

2003 – Neredesin Firuze? – Şarkıcı

2005 – Balans ve Manevra – Yakışıklı Çocuk

2006 – Asterix Vikinglere Karşı

2006 – Eve Giden Yol: 1914 – Halit

2007 – Bratz

2010 – Sizi Seviyorum – Erkut

2017 – Mezarcı – Ejder

2018 – Sevgili Komşum – Ragip

2019 – Geniş Aile Komşu Kızı

Yakında – Ne Olacak Şimdi Halim? – Halim Pekyaman

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2001: Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu – Zeynel

2012-2013: Testosteron: Oyun Atölyesi – Tretyn

2013: Broadway’den İstanbul’a Müzikaller

2017-2019: Azizname

Seslendirme

2006 – Asterix Vikinglere Karşı

2007 – Bratz

2010 – Avea

2010 – Garanti

2013 – Coca Cola

2014 – Allianz Sigorta

2014 – Fiat

Yer Aldığı Reklamlar

2004 – LC Waikiki

2004 – Ülker Caramio

2007 – Babystar

2009 – Clear Şampuan

2010 – Nestle Coffee Mate

2010 – Ülker Kalbim

2014 – Bridgestone

2015 – Garanti Bankası Babalar Günü

Ödülleri

2008 – Galatasaray Üniversitesi – En İyi Erkek Pop Şarkıcısı

2010 – İstanbul FM Altın Ödülleri – Erkek Sanatçı Kategorisinde ”En İyi Single”

2010 – 7.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En iyi Canlı Performans Programı

2012 – İstanbul Teknik Üniversitesi – 19. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri – Yılın En Baş’Arılı Erkek Sanatçısı

2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı

Sunduğu ve Katıldığı Yarışma Programları

2010-2011 Aile Boyu – Sunucu

2013 – Veliaht – Kendisi

2015 – Bak Hele Bak – Sunucu

2016 – Yarı yarıya – Sunucu

2019 – 3’te 3 Bir Zamanlar – Sunucu

2020-2021 – Şans Kapıyı Çalınca – Sunucu

2022 – Maske Kimsin Sen? – Tavus kuşu (Yarışmacı)

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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