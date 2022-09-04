Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı

Emre Altuğ sunucu, oyuncu, seslendirme sanatçısı, müzisyen, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul, Levent, Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur. Emre Altuğ, 1.74 boyunda ve 67 kiloda. Ahmet Altuğ kardeşidir. Kardeşi, geçmişte Türkiye'nin en iyi davulcularından biriydi.
Emre Altuğ, çocukluk yıllarını Levent ve Akatlar'da geçirdi. Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'ndan mezun oldu. Ailesi Niğdelidir. Profesyonel müzisyen Lise yıllarında babasının iş sevgisi nedeniyle Şişli Terakki Lisesi'nde bir yıl tekrar okudu. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını belirten Altuğ, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'ne girdi.
1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara şarkı söylemeye başlamıştır. Bu süre zarfında Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 3 sezon tiyatrodan ayrılmadan oyunlarda rol aldı.
İlk albümü İbret-i Alem'in 1999'da çıkmasından bir buçuk yıl öncesine kadar albüm yapmayı aklına bile getirmedi. En büyük arzusu oyunculuk olan Altuğ, müzikte de başarıyı yakaladı ve karar verdi. Emre Altuğ şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir.
Emre Altuğ, 4 yıldır birlikte olduğu model Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008'de eğlence mekanında dünya evine girdi. İlk oğulları Hüseyin Altuğ 31 Ekim 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay Tuncer Altuğ 2 Mart 2012 yılında doğdu. Emre Altuğ anlaşmalı boşanmayla Çağla Şikel’den ayrıldı. Mahkeme, Uzay ve Kuzey'in velayetini annesine verdi.
Abdullah Bulut ünlü oyuncunun menajeridir. 3 Eylül 2022 itibariyle YouTube kanalı 24.100 aboneye sahiptir. Twitter hesabı 333 bin 900 takipçi, Facebook sayfasında 213 bin takipçi ve Instagram hesabında 547 bin takipçisi var.
Emre Altuğ, çocukluk yıllarını Levent ve Akatlar'da geçirdi. Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'ndan mezun oldu. Ailesi Niğdelidir. Profesyonel müzisyen Lise yıllarında babasının iş sevgisi nedeniyle Şişli Terakki Lisesi'nde bir yıl tekrar okudu. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını belirten Altuğ, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'ne girdi.
1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara şarkı söylemeye başlamıştır. Bu süre zarfında Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 3 sezon tiyatrodan ayrılmadan oyunlarda rol aldı.
İlk albümü İbret-i Alem'in 1999'da çıkmasından bir buçuk yıl öncesine kadar albüm yapmayı aklına bile getirmedi. En büyük arzusu oyunculuk olan Altuğ, müzikte de başarıyı yakaladı ve karar verdi. Emre Altuğ şuan Star TV’de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir.
Emre Altuğ, 4 yıldır birlikte olduğu model Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008'de eğlence mekanında dünya evine girdi. İlk oğulları Hüseyin Altuğ 31 Ekim 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay Tuncer Altuğ 2 Mart 2012 yılında doğdu. Emre Altuğ anlaşmalı boşanmayla Çağla Şikel’den ayrıldı. Mahkeme, Uzay ve Kuzey'in velayetini annesine verdi.
Abdullah Bulut ünlü oyuncunun menajeridir. 3 Eylül 2022 itibariyle YouTube kanalı 24.100 aboneye sahiptir. Twitter hesabı 333 bin 900 takipçi, Facebook sayfasında 213 bin takipçi ve Instagram hesabında 547 bin takipçisi var.