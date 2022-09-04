MEDYA
04 Eylül 2022 - 11:47

Yalı Çapkını dizisi Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu'nun hayatı

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayarak izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisi, her geçen gün hakkındaki detayların gün yüzüne çıkmasıyla beraber oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kimler olduğu merakla araştırılıyor. Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu nereli? Afra Saraçoğlu evli mi? Afra Saraçoğlu hangi projelerde yer aldı? İşte Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve onu canlandıracak oyuncu…

MEDYA
04 Eylül 2022 - 11:47
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Yalı Çapkını dizisi Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu'nun hayatı

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ını Kim Canlandıracak?



Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını dizisinin karakterlerinden birisi olan Seyran karakterini güzelliği ile gözleri kamaştıran oyuncu Ara Saraçoğlu canlandıracak. Peki, afra Saraçoğlu’nun hayatına dair detaylar neler?

Afra Saraçoğlu Kimdir?

2 Aralık 1998 tarihinde Edremit’te dünyaya gelen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, ilköğretim ve lise eğitimlerini Antalya ilinde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne kabul edilmesinin ardından güzel oyuncu 2016 yılında kaydını erteleyerek oyunculuğa yönelmiştir. Annesinin Özcan Deniz tarafından sosyal medya paylaşılan bir Casting paylaşımını görmesi üzerine bu alıma başvurmasının ardından Afra Saraçoğlu’nun hayatı 360 derece değişti. İlk sinema filmi deneyimini ise İkinci Şans adlı sinema filminde Çiçek adlı karakteri canlandırmasıyla yaşadı. 2017 senesinde Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide tamı tamına 40 bölüm Ece adlı karaktere hayat vererek oyunculuk kariyerinin basamaklarını çıkmaya devam etti. Afra Saraçoğlu’nun dizi oyunculuğu yaptığı ilk dizi olan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizinin sonrasında Kötü Çocuk adlı filmde Kayla adlı karakteri, İyi Oyun adlı filmde Ada adlı karakteri Aşk Bu Mu? adlı filmde ise Gülüm adlı karaktere hayat vererek film sektöründe kariyerini devam ettirdi. 2019 yılında da Kardeş Çocukları adalı dizide Hayat Çetin karakterini, 2020’de ise Öğretmen adlı dizinin Gizem Bozkurt karakterine hayat veren güzel oyuncu 2021 yılında da Yeşilçam dizisinde Tülin Saygı karakterini canlandırarak üstün başarılara elde etmeyi başardı.



Afra Saraçoğlu

2018 yılında da Hummel ve Pantene markalarının yüzü seçilen Afra Saraçoğlu, Cornetto ve Elidor reklamlarında oynadı. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görülen güzel oyuncu Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Başarılı oyuncu günümüzde ise Star TV ekranlarının dizisi olan Yalı Çapkını adlı dizinin Seyran adlı karakterine hayat vermektedir.

Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Var Mı?

Afra Saraçoğlu gibi oldukça güzel ve başarılı bir oyuncunun hayatında birisinin olmama ihtimali neredeyse sıfır. Mert Yazıcıoğlu ile bir birliktelik yaşayan fanatik Fenerbahçeli olan Saraçoğlu, Yay burcudur. 1.70 cm boyunda 59 kilo olan Saraçoğlu, aslen Balıkesir Edremit’lidir. Annesinin adı Lütfiye Saraçoğlu’dur. çok küçük yaşlarda anne ve babasının yaşadığı ayrılıktan dolayı babası ile görüşmeme kararı alan Afra Saraçoğlu’nun annesi ise gayrimenkul işi ile geçimini sağlıyor.

Afra Saraçoğlu

 Oyuncu olmayı çocuk yaşlardan beri isteyen ve arzulayan Afra Saraçoğlu, evinde kendi kendine senaryolar yazarak farklı kostümler dikerek, yazdığı senaryodaki karakterleri canlandırıp, annesinin telefonuna kaydederek bunları izlermiş. Annesine destek oabilmek için küçük yaşlardan beri çalışan Saraçoğlu, PH7 Entertainment menajerlik ajansı bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürmektedir. 3 Eylül 2022 tarihi itibarı ile mavi tıklı Twitter hesabında 119.700 takipçisi, Facebook sayfasında, 1 milyon 800 bin takipçisi, Instagram hesabında 4 milyon 400 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter adresi @afrasaracogIu Instagram adresi @afrasaracoglu Facebook adresi @afrasaracogluofficial

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu Hangi Projelerde Yer Aldı?

Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk kariyerinin ilk başlarında şimdiye kadar film kategorisinde yer almış olduğu projeler ise:

2016 / İkinci Şans – Çiçek

2017 / Kötü Çocuk – Kayla

2018 / İyi Oyun – Ada

2018 / Aşk Bu Mu? – Gülüm

Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk kariyerinin ilk başlarında şimdiye kadar dizi kategorisinde yer almış olduğu projeler ise:

2017-2018 / Fazilet Hanım ve Kızları – Ece Çamkıran

2019 / Kardeş Çocukları – Hayat Çetin

2020 / Öğretmen – Gizem Bozkurt

2021 / Yeşilçam – Tülin Saygı

2022 / Yalı Çapkını – Seyran

Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk kariyerinin ilk başlarında şimdiye kadar reklam kategorisinde yer almış olduğu projeler ise:

2018 / Hummel – Spor giyim reklamı

2018 / Pantene – Şampuan reklamı

2021 / Cornetto – Dondurma reklamı

2022 / Elidor – Şampuan reklamı

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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