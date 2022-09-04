Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53

Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam nereli, kaç yaşında, hayatı, evli mi? Soruları izleyiciler tarafında merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

Dizi
04 Eylül 2022 - 17:53
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Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı
Güzel oyuncu Beril Pozam hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beril Pozam Kimdir?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995'te İstanbul'da doğdu. Ahmet Şimşek Özel Koleji'nden sonra 1 yıl Sosyoloji okumuştur. Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2017 yılında AVM Sakini dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir.

2019-20 yıllarında Kanal D ekranlarına gelen Afili Aşk dizisinde Nazmiye rolüyle yer almıştır. Ardından 2020-21 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisinde Ayşem rolüne hayat vermiştir.

2021 yılında Olağan Şüpheliler dizisinde Zeynep karakterini ve Ada Masalı dizisinde İdil karakterini canlandırmaktadır.

2022 yılında Baba dizisinde Sevil Öztürk karakterini canlandırmıştır.

Bugün Yalıçapkını dizisinde Suna karakterine hayat veriyor.

beril pozam

Beril Pozam tiyatroda sahne aldı. Birçok oyunda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve tercüman olarak çalıştı.

Oyuncunun müzik ve kedi olmazsa olmazlarından biridir. Almanca biliyor ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyor. Diğer beceriler arasında yüzme, dart, masa tenisi, voleybol ve yoga sayılabilir. Ayrıca dans etmede ve piyano çalmada çok iyidir.

Beril Pozam 1.70 metre boyunda. 60 kg’dır. Özel hayatı hakkında fazla bilgisi olmayan oyuncunun sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

beril pozam

Beril Pozam oyunculuk kariyerine Talento ajansında devam etmektedir.

Eylül 2022 itibariyle resmi Instagram hesabında 274 bin takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sosyal paylaşım platformlarında onun adıyla birçok hayran hesabı açılmaktadır. instagram adresi berilpozam

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

• Kuvayi Milliye Destanı / Oyuncu – 2019

• Japon Kuklası / Oyuncu – 2019

• La Ronde / Oyuncu / Çevirmen – 2018

• The Blue Hotel / Oyuncu – 2018

• Japon Kuklası / Oyuncu – 2017

• The Madman and The Nun / Oyuncu – 2016

• Kedi’nin Pençesi / Asistan – 2015

• Dr. Korczak Örneği / Sahne Teknisyeni

Rol Aldığı Film ve Diziler

• Yalı Çapkını (Suna, TV Dizisi 2022)

• Ah Belinda (Sinema Filmi, 2022)

• Baba (Sevil, TV Dizisi 2022)

• Ada Masalı (İdil, TV Dizisi 2021)

• Olağan Şüpheliler (TV Dizisi 2021)

• Akrep (Ayşem, TV Dizisi 2020-2021)

• Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı, TV Dizisi 2019)

• AVM Sakini (Dedektif Öykü, TV Dizisi 2019)

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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