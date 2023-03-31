Dizi
31 Mart 2023 - 16:45

Yalı Çapkını dizisinde deprem! Başrol apar topar kadrodan çıkarıldı: İzleyiciler karara inanamadı!

Star TV ekranlarında ses getiren Yalı Çapkını dizisinde sular durulmuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizde o ismin ayrılması herkesi şaşırttı. Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü başladı.

Dizi
31 Mart 2023 - 16:45
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Yalı Çapkını dizisinde deprem! Başrol apar topar kadrodan çıkarıldı: İzleyiciler karara inanamadı!
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Her hafta Cuma günleri Star Tv ekranlarında olan Yalı Çapkını dizisinde izlenme rekorları kırılırken şaşırtan bir haber gündeme damgasını vurdu. Bahsi geçen diziden ayrılık kararı gelirken o ismi kimse beklemiyordu. Son bölümde yaşanan heyecanlı sahneler sonrasında şok ayrılık şaşırttı.

Seyran ve Ferit'in aralarının kötüleşmesi devam ederken Ferit'in annesi ile konuşmalara şahit olan Seyran yüzüğü atarak boşanma kararı aldı. Daha fazla bu olaylara dayanamayan Seyran sessizliğini bozdu.



Yalı çapkını ayrılan isim

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILAN İSİM

Pelin karakterine hayat veren başrol oyuncusu Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı haberi geldi. Seyran ve Ferit'in arasında ki engel haline gelen Pelin'in ayrılığı durumu nasıl engelleyeceği merak konusu oldu.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Kahraman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olurken ekranlarda yer almaya başladı. 2017 senesinde Kötü Çocuk'tu ve filmde Cansu karakterine hayat veren Kahraman, birçok yapımda yer alarak adını duyurdu.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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