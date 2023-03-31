Her hafta Cuma günleri Star Tv ekranlarında olan Yalı Çapkını dizisinde izlenme rekorları kırılırken şaşırtan bir haber gündeme damgasını vurdu. Bahsi geçen diziden ayrılık kararı gelirken o ismi kimse beklemiyordu. Son bölümde yaşanan heyecanlı sahneler sonrasında şok ayrılık şaşırttı. Seyran ve Ferit'in aralarının kötüleşmesi devam ederken Ferit'in annesi ile konuşmalara şahit olan Seyran yüzüğü atarak boşanma kararı aldı. Daha fazla bu olaylara dayanamayan Seyran sessizliğini bozdu.
Dizi
31 Mart 2023 - 16:45
Yalı Çapkını dizisinde deprem! Başrol apar topar kadrodan çıkarıldı: İzleyiciler karara inanamadı!
Star TV ekranlarında ses getiren Yalı Çapkını dizisinde sular durulmuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizde o ismin ayrılması herkesi şaşırttı. Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü başladı.
Dizi
31 Mart 2023 - 16:45