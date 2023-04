Yalı Çapkını dizisinde senaryo sil baştan değişti! Final sahnesi akılları karıştırdı: Tepkiler finali çorba etmiş!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi Yalı Çapkını'nında sular durulmazken Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sürüklerken dizinin Mayıs ayında final yapacağı konuşulmaya başlandı. Son dönemlerde reytinglerin düşüşe geçmesiyle beraber final senaryosunun hızlandığı bilgisi geldi. Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Esme, Pelin ve annesinin yanına giderek zor anlar yaşandı. Bununla beraber Seyran her şeyi anlatmış ve ailesine uyarılarda bulundu. Esme her koşulda kızını savunmayı bırakmazken Zerrin ise sivri diliyle laflarını esirgemedi. Seyran ve Ferit'in arasını Bir kere daha Pelin yüzünden bozulurken bu defa ipler koptu. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Cuma akşamı için sabırsızlanmalar başladı. Fakat son bölümlerde reytinglerde düşüş yaşanırken senaryoda beklenmedik bir değişime gidildi.Yalı Çapkını dizisinin Mayıs ayında final yapacağı kararı alınırken sezon finali için değişimler yapıldı. Pelin karakterinin sonu yazılırken ikinci sezonda öncelikle ayrılık yaşayan oyuncu Buse Buçe Kahraman oldu. İddialara göre Pelin karakterinin intihar edeceği konuşuluyor.