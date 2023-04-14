Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ını hiç böyle görmediniz! Dekolteli pozlar nefesleri kesti..













"TAM BİR BARBİE BEBEK GİBİ.."

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalıçapkını dizisi izlenme rekorlarını her hafta kırmaya devam ediyor. Herkesi Cuma akşamları Tv ekranlarının başına kilitleyen dizide yalının ilk gelini olan Asuman karakterini Öznur Serçeler canlandırıyor.Güzelliğiyle dikkat çeken Öznur Serçeler, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi. Geçtiğimiz gün sırayla Instagram hesabından sütyensiz pozlarını paylaşan Yalıçapkını'nın Asumanı, dekolteli pozlarıyla muhteşem görüntüler verdi.Sevilen oyuncu Öznur Serçeler, Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Serçeler, sosyal medya hesaplarından paylaştığı dekolte dolu pozlarıyla takipçilerini resmen büyülüyor.35 yaşındaki başarılı oyuncunun son paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri fotoğraflara "Su gibi berraksın", "Çok güzelsin", "Gerçek bir barbie bebek", "Çok saf bir güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.