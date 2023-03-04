Dizi
04 Mart 2023 - 12:15

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bilinen hikayeden çok farklıymış: Meğer Ferit...

Yalı Çapkını, kimsenin tahmin edemeyeceği beklenmedik bir sonla bitecek.

Dizi
04 Mart 2023 - 12:15
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bilinen hikayeden çok farklıymış: Meğer Ferit...


Popüler TV dizisi Yalı Çapkını hayranlarını sürpriz bir final bekliyor. Haberlere göre dizi kimsenin tahmin edemeyeceği beklenmedik bir sonla bitecek.

yalı çapkını



Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Son dönemde Saraçoğlu'nun aylık geliri de tartışma konusu oldu. Final için birçok olası senaryo düşünüldü ancak en çok dikkat çeken Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakteri için trajik bir son oldu. Ferit, tüm mücadele ve çabalarına rağmen hayatındaki herkesi kaybedecek ve sonunda pişmanlığına yenik düşerek, intihar edecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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