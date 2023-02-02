Yalı Çapkını fanlarının baskısı işe yaradı! O sahneler apar topar değiştirildi..

İzleyiciler, Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'ndan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakterinin sık sık anılmasına tepki göstermiş ve tepkilerini sosyal medyada paylaşmak için geçtiğimiz hafta bir sosyal medya kampanyası başlatmıştı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' adlı dizide Seyran karakterinin son bölümlerde arka plana itilmesi dizi fanlarını oldukça fazla rahatsız etti. Nihayetinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin'e dönmesi tepkilere yol açtı.