Yalı Çapkını fanlarının baskısı işe yaradı! O sahneler apar topar değiştirildi..













SAHNELER YENİDEN REVİZE EDİLDİ

İzleyiciler, Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'ndan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakterinin sık sık anılmasına tepki göstermiş ve tepkilerini sosyal medyada paylaşmak için geçtiğimiz hafta bir sosyal medya kampanyası başlatmıştı.Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' adlı dizide Seyran karakterinin son bölümlerde arka plana itilmesi dizi fanlarını oldukça fazla rahatsız etti. Nihayetinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin'e dönmesi tepkilere yol açtı.Birsen Altuntaş, son bölümünde Ferit'in İfakat'la konuştuğu ve boşanmak ve ailesiyle barışmak istediğini söylediği bir sahne olduğunu iddia ederken ayrıca Seyran'ın da sözleri duyduğu öne sürüldü. Bu haberin hemen ardından sosyal medyadaki seyirci baskısı başarılı oldu ve dizi için yeniden revize sahneler yazıldı, final birdenbire değişti. Bu sahneler yerine Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit'in (Mert Ramazan Demir) konağı basıp tüm engellere rağmen Perrin'in saçlarına yapıştığı sahneler çekildi.