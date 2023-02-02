Dizi
02 Şubat 2023 - 11:49

Yalı Çapkını fanlarının baskısı işe yaradı! O sahneler apar topar değiştirildi..

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisinin final bölümünde Pelin karakterine yapılan vurgu Seyran hayranlarını oldukça kızdırdı. Reytingi yavaş yavaş düşmeye başlayan diziye peş peşe gelen tepkiler, dizinin bazı sahnelerinin apar topar değiştirmesine neden oldu.

Dizi
02 Şubat 2023 - 11:49
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Yalı Çapkını fanlarının baskısı işe yaradı! O sahneler apar topar değiştirildi..
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İzleyiciler, Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'ndan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakterinin sık sık anılmasına tepki göstermiş ve tepkilerini sosyal medyada paylaşmak için geçtiğimiz hafta bir sosyal medya kampanyası başlatmıştı.

Yalı Çapkını dizisine seyirci baskısı! O sahneler apar topar değiştirildi..



Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' adlı dizide Seyran karakterinin son bölümlerde arka plana itilmesi dizi fanlarını oldukça fazla rahatsız etti. Nihayetinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin'e dönmesi tepkilere yol açtı.

Yalı Çapkını dizisine seyirci baskısı! O sahneler apar topar değiştirildi..

SAHNELER YENİDEN REVİZE EDİLDİ

Birsen Altuntaş, son bölümünde Ferit'in İfakat'la konuştuğu ve boşanmak ve ailesiyle barışmak istediğini söylediği bir sahne olduğunu iddia ederken ayrıca Seyran'ın da sözleri duyduğu öne sürüldü. Bu haberin hemen ardından sosyal medyadaki seyirci baskısı başarılı oldu ve dizi için yeniden revize sahneler yazıldı, final birdenbire değişti. Bu sahneler yerine Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit'in (Mert Ramazan Demir) konağı basıp tüm engellere rağmen Perrin'in saçlarına yapıştığı sahneler çekildi.

Yalı Çapkını dizisine seyirci baskısı! O sahneler apar topar değiştirildi..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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