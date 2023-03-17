Yalı Çapkını Ferit'in eski sevgilisi meğer o dizinin yıldızıymış! Görenler 'böyle ayrılık olmaz' dedi: Güzelliği baş döndürdü!







YALI ÇAPKINI'NIN FERİT'İ HANGİ ÜNLÜ İLE İLİŞKİ YAŞAMIŞ









Star TV'nin en çok seyredilen dizilerinden Yalı Çapkını dizisinde rol alan Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisini görenler şok oldu. Meğer dizinin ünlü yıldızı Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi de ünlü bir isimmiş. İşte ayrıntılar...Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi bir çok ünlü isim yer alıyor. Dizide yer alan Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı. Oyuncu, daha önceden 'Aşkın Tarifi' dizisinde rol alan Serra Arıtürk ile birlikteymiş.Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrol oynamıştı. Ayrıca 2019 yılında 'Kendimi Bilmeden' isimli şarkısını çıkardı. 2022 yılında ise 'Pusula' isimli şarkısını çıkararak kariyerinde emin adımlar atmaya devam ediyor. 24 yaşındaki genç yıldız şimdilerde kariyer merdivenlerini tırmanıyor. Ayrıca Serra Arıtürk, geçtiğimiz senelerde ihanet iddialarıyla da gündeme gelmişti.