Yalı Çapkını haftalar sonra ekranlara veda ediyor! O tarihten sonra ekranlarda olmayacak

Yalı Çapkını dizisi kısa süre sonra ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlanırken 8 bölüm sonra dizinin sezon finali yapacağı konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ
28 bölümü geride bırakan Yalı Çapkını dizisi 8 bölüm sonra ekranlara veda ediyor. Eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda yer alacağı bilgisi verildi. Reytingleri iyi giden dizi Star TV yönetimi bir sezon daha ekranlarda yer almasına karar verdi.