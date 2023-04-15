Dizi
15 Nisan 2023 - 16:26

Yalı Çapkını haftalar sonra ekranlara veda ediyor! O tarihten sonra ekranlarda olmayacak

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta izleyicilerin karşısına geçerken başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yer almasıyla dizinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını final tarihi belli oldu.

Dizi
15 Nisan 2023 - 16:26
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Yalı Çapkını haftalar sonra ekranlara veda ediyor! O tarihten sonra ekranlarda olmayacak


Yalı Çapkını dizisi kısa süre sonra ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlanırken 8 bölüm sonra dizinin sezon finali yapacağı konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını sezon finali

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ 



28 bölümü geride bırakan Yalı Çapkını dizisi 8 bölüm sonra ekranlara veda ediyor. Eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda yer alacağı bilgisi verildi. Reytingleri iyi giden dizi Star TV yönetimi bir sezon daha ekranlarda yer almasına karar verdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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