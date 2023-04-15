Yalı Çapkını haftalar sonra ekranlara veda ediyor! O tarihten sonra ekranlarda olmayacak







YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ







Yalı Çapkını dizisi kısa süre sonra ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlanırken 8 bölüm sonra dizinin sezon finali yapacağı konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...28 bölümü geride bırakan Yalı Çapkını dizisi 8 bölüm sonra ekranlara veda ediyor. Eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda yer alacağı bilgisi verildi. Reytingleri iyi giden dizi Star TV yönetimi bir sezon daha ekranlarda yer almasına karar verdi.