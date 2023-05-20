Yalı Çapkını herkesi ağlattı! O ismin ayrılığı senaryoyu değiştiriyor! Ölüm haberi geldi gözyaşı sel oldu







YALI ÇAPKINI'NDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU







Reyting rekorları kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde yaşanan ayrılık seyirciyi gözyaşlarına boğdu! O sahneler sosyal medyanın gündeminde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Şerif Sezer gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündeminde. Dizide Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat diziden ayrıldı. Fuat Korhan ve eşi Asuman bir kaza geçirdi ve trafik kazası sonrasında bütün müdahaleler yapılsa da hayata döndürülemedi.Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in abisi olan Fuat'ın ölüm haberini aldığı anlar ise herkes tarafından çok konuşuldu. Gözyaşlarının sel olduğu bölümde Fuat'ın ölüm haberi şu şekilde verildi; 'Acı kaybımız. Asuman Korhan'ın eşi, Orhan ve Gülgün Korhan'ın oğlu, Halis Ağa'nın torunu Fuat Korhan. 19 Mayıs 2023 tarihinde vefat etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' Seyran, Ferit, Abidin, Suna'nın kaçmasına yardım etmek isteyen Fuat'ın ölümü sosyal medyada yankılanırken 'Kalbimiz parçalandı' 'İzlemeye dayanamıyorum' 'Kamyonu Tarık mı ayarladı?' 'Bu gece Fuat için gözyaşı döküyoruz' yorumları yapıldı.