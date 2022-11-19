Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı







YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?







YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

9. bölümde evden kaçan Suna'nın peşine düşen Kazım soluğu Seyran'ın yanında olur. Star TV ekranlarında ya Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar herkes ekran başına kilitledi. Son sahnelerde ekrana gelenler herkese heyecanlandırırken 10. bölüm fragmanı da araştırılmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı…Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım isterken Suna'yı kaçırma planları başarılı bir şekilde gerçekleşir. Evden kaçan Suna'nın bütün sinirini Esme’den çıkaran Kazım, duydukları karşısında soluğu Seyran'ın yanında alır. Suna'nın konağa girmesi için planlar yapılırken zorda olsa sonuca ulaşılır. Kazım Seyran’dan intikam almak için yalıya gittiğinde ortalık bir anda karışır.Herkesin merakla beklediği Yalı Çapkını dizisi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığında detayları sizlerle paylaşacağız.