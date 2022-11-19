9. bölümde evden kaçan Suna'nın peşine düşen Kazım soluğu Seyran'ın yanında olur. Star TV ekranlarında ya Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar herkes ekran başına kilitledi. Son sahnelerde ekrana gelenler herkese heyecanlandırırken 10. bölüm fragmanı da araştırılmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı…
Dizi
19 Kasım 2022 - 19:44
Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran'dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı
18 Kasım Cuma günü 9. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi heyecanı zirveye taşıdı. Son bölümde yaşananlar dikkat çekerken 10. bölümde neler olacağı en çok araştırılan konular arasında yer alır. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı…
Dizi
19 Kasım 2022 - 19:44
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