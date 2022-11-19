Dizi
19 Kasım 2022 - 19:44

Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran'dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı

18 Kasım Cuma günü 9. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi heyecanı zirveye taşıdı. Son bölümde yaşananlar dikkat çekerken 10. bölümde neler olacağı en çok araştırılan konular arasında yer alır. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı…

Dizi
19 Kasım 2022 - 19:44
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Yalı Çapkını herkesi heyecanlandırdı! Kazım Seyran’dan intikam alacak mı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı


9. bölümde evden kaçan Suna'nın peşine düşen Kazım soluğu Seyran'ın yanında olur. Star TV ekranlarında ya Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar herkes ekran başına kilitledi. Son sahnelerde ekrana gelenler herkese heyecanlandırırken 10. bölüm fragmanı da araştırılmaya başladı. İşte Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım isterken Suna'yı kaçırma planları başarılı bir şekilde gerçekleşir. Evden kaçan Suna'nın bütün sinirini Esme’den çıkaran Kazım, duydukları karşısında soluğu Seyran'ın yanında alır. Suna'nın konağa girmesi için planlar yapılırken zorda olsa sonuca ulaşılır. Kazım Seyran’dan intikam almak için yalıya gittiğinde ortalık bir anda karışır.



Yalı Çapkını 9 bölüm

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Herkesin merakla beklediği Yalı Çapkını dizisi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığında detayları sizlerle paylaşacağız.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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