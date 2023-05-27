Yalı Çapkını izleyicilerine kötü haber: Finale günler kala o isim veda ediyor! Yeni sezonda olmayacak her şeyini topladı gitti







ŞERİF SEZER DİZİDEN AYRILACAK MI?











Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü sürüyor ve son olarak Ferit karakterine hayat veren Doğukan Polat'ın diziden ayrılmasının ardından bir başrol oyuncusunun daha ayrılacağı iddiaları gündeme gelmiştir. Bu ismin kim olduğu ise henüz netlik kazanmamıştır.Diziye uzun yıllardır emek veren ve büyük bir tecrübeye sahip olan Şerif Sezer'in ayrılık dedikodularıyla anılması, izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Şerif Sezer'in dizinin resmi Instagram hesabını takibi bırakması, ayrılık iddialarını güçlendirmiştir. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle durum kesinlik kazanmamıştır.İzleyiciler, Şerif Sezer'in gelecekteki projelerini ve dizideki durumunu merakla beklemektedir. Diziye devam edip etmeyeceği ve hangi karakterin ayrılacağı konusu netlik kazandığında daha fazla bilgiye sahip olabileceğiz. Şu an için ayrılık iddiaları üzerinde spekülasyonlar sürmektedir ve takipçiler durumun resmi açıklamayla netleşmesini beklemektedir.