Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?













YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLÜYOR MU?

Başrol kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu ile Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 9. bölümüyle geceye damga vurdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada reytingi sallayan dizinin yeni bölümü şimdiden büyük heyecan uyandırdı. Dizinin son bölümündeki final sahnesinde, Suna'nın babasının başına sert bir cisimle vurarak bayıltması seyirciyi heyecanlandırırken yeni bölüm için de sabırsızlandırdı.Dizinin 9. bölümünde Ferit ile Seyran, Kazım'ın zorla evlendirmeye kalkıştığı Suna'yı kaçırmak için plan yaptılar. Ferit ile Seyran, planlarını uygulayarak Suna'yı yalıya kaçırdı. Seyran'dan şüphe duyan Kazım ise öfkeli olarak yalıya giderek Seyran'a saldırdı. Seyran'a şiddet uygulayan babasını durdurmak isteyen Suna ise eline aldığı spor aletiyle babasının başına vurarak bayılttı. Kanlar içinde bayılan Kazım'ın son durumu ise seyirciyi meraklandırdı. Dizinin önemli karakterleri arasında yer alan Kazım'ın diziye veda edip etmeyeceği ise henüz belli değil.