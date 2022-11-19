Başrol kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu ile Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 9. bölümüyle geceye damga vurdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada reytingi sallayan dizinin yeni bölümü şimdiden büyük heyecan uyandırdı. Dizinin son bölümündeki final sahnesinde, Suna'nın babasının başına sert bir cisimle vurarak bayıltması seyirciyi heyecanlandırırken yeni bölüm için de sabırsızlandırdı.
Dizi
19 Kasım 2022 - 01:11
Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?
Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin final sahnesi geceyi salladı. Suna'nın kafasına vurduğu darbe ile bayılan Kazım'ın kafasından kan aktığını gören seyirci ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını Kazım ölecek mi, Diren Polatoğulları diziye veda mı ediyor? İşte, Yalı Çapkını Kazım karakterinin akıbeti...
Dizi
19 Kasım 2022 - 01:11
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