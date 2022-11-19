Dizi
19 Kasım 2022 - 01:11

Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin final sahnesi geceyi salladı. Suna'nın kafasına vurduğu darbe ile bayılan Kazım'ın kafasından kan aktığını gören seyirci ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını Kazım ölecek mi, Diren Polatoğulları diziye veda mı ediyor? İşte, Yalı Çapkını Kazım karakterinin akıbeti...

Dizi
19 Kasım 2022 - 01:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?


Başrol kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu ile Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 9. bölümüyle geceye damga vurdu. Her hafta olduğu gibi bu haftada reytingi sallayan dizinin yeni bölümü şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

Dizinin son bölümündeki final sahnesinde, Suna'nın babasının başına sert bir cisimle vurarak bayıltması seyirciyi heyecanlandırırken yeni bölüm için de sabırsızlandırdı.



 yalı çapkını kazım öldü mü

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLÜYOR MU?

Dizinin 9. bölümünde Ferit ile Seyran, Kazım'ın zorla evlendirmeye kalkıştığı Suna'yı kaçırmak için plan yaptılar. Ferit ile Seyran, planlarını uygulayarak Suna'yı yalıya kaçırdı. Seyran'dan şüphe duyan Kazım ise öfkeli olarak yalıya giderek Seyran'a saldırdı. Seyran'a şiddet uygulayan babasını durdurmak isteyen Suna ise eline aldığı spor aletiyle babasının başına vurarak bayılttı. Kanlar içinde bayılan Kazım'ın son durumu ise seyirciyi meraklandırdı.

Dizinin önemli karakterleri arasında yer alan Kazım'ın diziye veda edip etmeyeceği ise henüz belli değil. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı
IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Son Haberler
Bugün kimin maçı var? 19 Kasım 2022 Cumartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı
Bugün kimin maçı var? 19 Kasım 2022 Cumartesi hangi maçlar var, saat...
Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi
Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim...
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?
Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3’te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında bilgiler
Pelin Çift kimdir? Eşi kimdir? 3’te 3 Tarih Sunucusu Pelin Çift hakkında...
Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023'de MasterChef yarışmacıları olacak mı?
Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman...
Canlı maç izle: Katar - Ekvador TRT LİNK
Canlı maç izle: Katar - Ekvador TRT LİNK
Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri
Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi...
Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?
Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?
Survivor 2023 kadrosuna MasterChef Burak Kaya katılacak mı?
Survivor 2023 kadrosuna MasterChef Burak Kaya katılacak mı?
Kasım 2022 PlayStation Plus ücretsiz oyunları
Kasım 2022 PlayStation Plus ücretsiz oyunları
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden...
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
Ayşenur Arslan hasta mı, neden yayına çıkmıyor?
2022 KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Merakla beklenene PTT personel alım ilanında son dakika! PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? PTT, KPSS şartsız, 55 bin personel alım şartları
Merakla beklenene PTT personel alım ilanında son dakika! PTT personel...
GSB 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL? KYK burs başvuruları başladı mı, başvuruları ne zaman alınacak?
GSB 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL? KYK burs başvuruları...