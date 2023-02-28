MEDYA
28 Şubat 2023 - 13:00

Yalı Çapkını'na damga vuracak isim geliyor! Bakın Pelo'nun annesi çıka çıka kim çıktı

Yalı Çapkını adlı dizi, Star TV'de yayınlanan ve yüksek izlenme oranlarına sahip olan bir yapım. Yeni sezonun en çok takip edilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu katılıyor.

MEDYA
28 Şubat 2023 - 13:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını'na damga vuracak isim geliyor! Bakın Pelo'nun annesi çıka çıka kim çıktı
TAKİP ETTAKİP ET


Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’na yeni bir oyuncu dahil oluyor. Bu oyuncu ise Toprak Sağlam. Toprak Sağlam, Pelin’in annesi Zerrin karakterine hayat verecek.

YALI ÇAPKINI PELİN’İN ANNESİ ZERRİN KİMDİR, GERÇEK ADI NE? TOPRAK SAĞLAM KİMDİR? TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER

Toprak Sağlam, 1967 İstanbul doğumlu ve 54 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olan Sağlam, oyunculuk eğitimini de Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır.Toprak Sağlam, oyunculuk kariyerine 1990’lı yılların başında başladı ve o zamandan beri birçok dizi ve filmde rol aldı. Kendisi aynı zamanda tiyatro oyuncusudur ve birçok tiyatro oyununda da rol almıştır. En son olarak, 2021 yılında yayınlanan Netflix dizisi Aşk 101’de yer almıştır.Yalı Çapkını’nda Pelin’in annesi Zerrin karakterini canlandıracak olan Toprak Sağlam’ın, dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenmektedir.



konut

TOPRAK SAĞLAM’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

- Karınca Yuvası

- Cemile

- Hicran Yarası

- Osmanlı Tokadı

- İlk Göz Ağrısı

- Kuzey Rüzgarı

- Böyle Bitmesin

- Yerden Yüksek

- Dantel

- Bodrum Masalı

- Şeref Sözü

- Kara Ekmek

- Güvercin

- Elkızı

- Kahraman Babam

- Mehmed: Bir Cihan Fatihi

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ