Genel
26 Ocak 2023 - 11:38

Yalı Çapkını'nda başroller değişiyor mu? Diziden flaş bir ayrılık iddiası!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, son zamanlarda gelişen olay örgüsüyle izleyenleri öfkelendirdi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nda flaş bir ayrılık olacağı iddia ediliyor.

Genel
26 Ocak 2023 - 11:38
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Yalı Çapkını'nda başroller değişiyor mu? Diziden flaş bir ayrılık iddiası!
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelo karakteriyle tepki çeken Buse Buse Kahraman hakkında şoke eden bir açıklama yapıldı.

Yalı Çapkını

19. bölümde Pelo'nun Ferit'in hayatından inatla çıkmaması ve Ferit'in arkasından konağa gelmesi izleyenleri fazlasıyla kızdırdı. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre geride kalan Afra Saraçoğlu diziden ayrılacak. Başrolde Buse Buçe Kahraman'ın geleceği söyleniyor.

Yalı Çapkını

BAŞROL OYUNCUSU DİZİYİ Mİ TER EDİYOR?

Diğer taraftan; geleneksel olarak dizinin başrol oyuncularını ağırlayan YouTube kanalı Onedio'nun Buçe Buse Kahraman'ı Afra Saraçoğlu'ndan önce ağırlayacağı söylentisi herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Hareket, bazı izleyiciler tarafından "Başrol diziyi terk ediyor" şeklinde yorumlandı.

Yalı Çapkını

 Mert Ramazan Demir'in de senaryodnun gidişatında rahatsız olduğu ve Ferit'in karakterinin dört kadınla ilişkisi olduğu için kızdığı varsayıldı. Buçe Buse Kahraman'ın menajeri aracılığıyla senaryoya müdahale ettiği ve Afra Saraçoğlu'nun da bu neden den dolayı arka plana itildiği medya gündemine bomba gibi düştü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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