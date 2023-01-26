Yalı Çapkını'nda başroller değişiyor mu? Diziden flaş bir ayrılık iddiası!

BAŞROL OYUNCUSU DİZİYİ Mİ TER EDİYOR?

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelo karakteriyle tepki çeken Buse Buse Kahraman hakkında şoke eden bir açıklama yapıldı.19. bölümde Pelo'nun Ferit'in hayatından inatla çıkmaması ve Ferit'in arkasından konağa gelmesi izleyenleri fazlasıyla kızdırdı. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre geride kalan Afra Saraçoğlu diziden ayrılacak. Başrolde Buse Buçe Kahraman'ın geleceği söyleniyor.Diğer taraftan; geleneksel olarak dizinin başrol oyuncularını ağırlayan YouTube kanalı Onedio'nun Buçe Buse Kahraman'ı Afra Saraçoğlu'ndan önce ağırlayacağı söylentisi herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Hareket, bazı izleyiciler tarafından "Başrol diziyi terk ediyor" şeklinde yorumlandı.Mert Ramazan Demir'in de senaryodnun gidişatında rahatsız olduğu ve Ferit'in karakterinin dört kadınla ilişkisi olduğu için kızdığı varsayıldı. Buçe Buse Kahraman'ın menajeri aracılığıyla senaryoya müdahale ettiği ve Afra Saraçoğlu'nun da bu neden den dolayı arka plana itildiği medya gündemine bomba gibi düştü.