Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!







O isim Yalı Çapkını’na veda ediyor!







Cansu Fırıncı kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Cuma günlerinin reyting rekortmenliğini üstleniyor. hem kadrosuyla hem de hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen diziden ayrılık haberi geldi. başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı diziye bir isim veda ediyor.Yalı Çapkını sevenlerini üzen bir ayrılık haberi paylaşıldı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisine renk katan bir isim yollarını ayırdığını duyurdu.Yalı Çapkını dizisinde Sultan’ın kocası İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, diziden ayrılma kararını açıkladı. Cansu Fırıncı ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, yapım şirketi ile birlikte İbrahim karakterini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Fırıncı, dizi için iyi temennilerde bulunarak Yalı Çapkını'ndaki rolüne veda etti. Bu paylaşımın ardından stok bölümlerden sonra İbrahim karakteri dizide yer almayacak. Dizide İbrahim’in yokluğu nasıl gösterilecek merak ediliyor.Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında “ Urfalıyam Ezelden” dizisi ile yaşadı. Kariyerindeki çıkışını Kırgın Çiçekler dizisindeki Kemal karakteriyle yaşayan oyuncu, daha sonra birçok yapımda daha rol aldı. Kızlarım İçin, Can Tertip, Yolculuk, Kanlı Postal, Babam, Hizmetçiler gibi yapımlarda yer alan Cansu Fırıncı, son olarak Mahkum dizisinde de başsavcı rolüne hayat vermişti. Yalı Çapkını’nda da İbrahim karakterini oynayan oyuncu, bu diziden ayrılma kararı aldığını açıkladı.