Geçtiğimiz haftalarda Pelin'in annesi Zerrin'e hayat veren ünlü oyuncu Toprak Sağlam, performansı ses getirdi. Yalı Çapkını dizisinde sular durulmaz hale gelirken Ferit'in ne yapacağı merak konusu oldu. Zerrin, kızı Pelin için Ferit ve Korhan ailesinin karşısına dikiliyor. Korhan ailesine adeta kök söktürecek olan Zerrin'in neler yapacağı merak konusu oldu. Ferit ve Seyran'ın hikayesini ekrana taşıyan dizide karşılarına çıkan tüm zorlukları aşmak için hazırlıklar başlarken Ferit'in Pelin takıntısı aşılmaz hale geldi. Pelin'le evlenmesi için baskı yapan Zerrin Hanım yalıyı birbirine karıştırdı. Gülgün’ün karşısına geçen ve Ferit’in Seyran’dan boşanarak Pelin’le evlenmesini isteyen Zerrin, kolları sıvadı.
Dizi
20 Mart 2023 - 13:13
Yalı Çapkını'nda deprem! Kartlar yeniden dağıtılıyor: Zerrin hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
Star TV ekranlarının kısa sürede popüler hale gelen yapımı Yalı Çapkını'ndan tansiyon yükseldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye Zerrin karakterinin dahil olmasıyla işler karıştı. Yalı Çapkını Zerrin'in asıl amacı ortaya çıktı.
Dizi
20 Mart 2023 - 13:13