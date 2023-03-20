Yalı Çapkını'nda deprem! Kartlar yeniden dağıtılıyor: Zerrin hakkındaki gerçek ortaya çıktı!













TOPRAK SAĞLAM KİM?

Geçtiğimiz haftalarda Pelin'in annesi Zerrin'e hayat veren ünlü oyuncu Toprak Sağlam, performansı ses getirdi. Yalı Çapkını dizisinde sular durulmaz hale gelirken Ferit'in ne yapacağı merak konusu oldu. Zerrin, kızı Pelin için Ferit ve Korhan ailesinin karşısına dikiliyor. Korhan ailesine adeta kök söktürecek olan Zerrin'in neler yapacağı merak konusu oldu. Ferit ve Seyran'ın hikayesini ekrana taşıyan dizide karşılarına çıkan tüm zorlukları aşmak için hazırlıklar başlarken Ferit'in Pelin takıntısı aşılmaz hale geldi. Pelin'le evlenmesi için baskı yapan Zerrin Hanım yalıyı birbirine karıştırdı. Gülgün’ün karşısına geçen ve Ferit’in Seyran’dan boşanarak Pelin’le evlenmesini isteyen Zerrin, kolları sıvadı.1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sağlam'ın asıl memleketi Trabzon'dur. Küçük yaşlarda oyunculuk eğitimleri alan başarılı isim Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak kameraların karşısına geçti. 2005 yılında yayınlanan İlk Göz Ağrısı dizisiyle tanınan Toprak Sağlam, devamında birçok yapımda yer alırken günümüzde ise Yalı Çapkını'nda Zerrin karakterine hayat veriyor.