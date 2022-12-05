Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil baştan!







Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü







Yeni projesi belli oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Reytingleri alt üst eden dizide peş peşe ayrılıklar duyurulmaya başlandı. Dizinin oyuncularından biri olan Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi ise başka bir isim daha diziye veda ediyor.Yayınlandığı günden bu yana Cuma günü akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını’nda deprem yaşanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı diziden geçtiğimiz günlerde Cansu Fırıncı ayrılmıştı. Edinilen son bilgilere göre de Çetin Tekindor’un canlandırdığı Halis Ağa karakterinin yakın arkadaşını canlandıran Menderes Samancılar dizinin kadrosundan ayrılıyor.Menderes Samancılar Yalı Çapkını’nda Ferit’in yanına gidip çalıştığı Necip Usta rolünü canlandırıyordu. Dizideki hikayesi biten usta oyuncu diziye veda etti.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin kadrosundan ayrılan Menderes Samancılar, çekimleri Adana’da gerçekleştirilen Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş’in rol aldığı ‘ Magarsus ‘ adlı dizi ile anlaştı. usta oyuncu yeni sezonda Magarsus adlı dizide oynayacak. Yalı Çapkını dizisi yayın hayatına doludizgin devam ediyor. Reytinglerde birinci olan dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Hem oyuncuların performansı hem de dizinin konusu dikkatleri çekerken yüksek reytinglerle de başarısına başarı katıyor.