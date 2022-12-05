Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil baştan!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Reytingleri alt üst eden dizide peş peşe ayrılıklar duyurulmaya başlandı. Dizinin oyuncularından biri olan Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi ise başka bir isim daha diziye veda ediyor.
Yalı Çapkını’nda yaprak dökümüYayınlandığı günden bu yana Cuma günü akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını’nda deprem yaşanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı diziden geçtiğimiz günlerde Cansu Fırıncı ayrılmıştı. Edinilen son bilgilere göre de Çetin Tekindor’un canlandırdığı Halis Ağa karakterinin yakın arkadaşını canlandıran Menderes Samancılar dizinin kadrosundan ayrılıyor.
Menderes Samancılar Yalı Çapkını’nda Ferit’in yanına gidip çalıştığı Necip Usta rolünü canlandırıyordu. Dizideki hikayesi biten usta oyuncu diziye veda etti.