Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük şok! Yakışıklı oyuncu kadroya dahil oluyor: Şimdi Ferit düşünsün!







SEYRAN VE FERİT DİZİYE DAMGA VURDU











BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Hikayesi ve karakterleriyle herkesin beğenisini kazanan bir dizi olan Yalı Çapkını, kadrosuna yeni oyuncular ekleyerek genişliyor. İlgiyle izlenen yapımın ilerleyen bölümleri daha da heyecanlı olacak gibi görünüyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye, son transferle birlikte Tarık adında yeni bir karakter dahil oldu. Bu transfer, şimdiden büyük bir heyecan yarattı ve hayranları neler olacağını merak etmeye başladı.Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başarılı performansları izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor ve Ferit ile Seyran'ın aşk hikayesi de ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, kadrosu da genişlemeye devam ediyor. Hikayesi daha da derinleştirilerek izleyenleri etkilemeye devam eden Yalı Çapkını, yeni oyuncuların katılımıyla da zenginleşiyor. Bu durum, diziye olan ilginin daha da artmasına neden oluyor.Yalı Çapkını dizisinin yeni oyuncularından biri Baran Bölükbaşı. Ünlü oyuncu, Saffet'in kardeşi olan 'Tarık' karakterine hayat verecek. Tarık'ın diziye gelişi, yeni bir soluk getirecek ve Seyran'ın güzelliği ve asaleti karşısında adeta büyülenecek.Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye'nin Hatay ilinde doğdu. Genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atan Bölükbaşı, eğitimini Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde tamamladıktan sonra Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine Adı Efsane dizisiyle başlayan Bölükbaşı, Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat gibi birçok dizi projesinde yer aldı. Son Nefesime Kadar dizisinde de rol aldıktan sonra, Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin gençliğini canlandırarak izleyicilerin takdirini kazandı. Baran Bölükbaşı, genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor ve Türk televizyon dünyasında kendine özgü bir yer ediniyor. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile seyircilerin gönlünde taht kurmayı başarıyor.