Yalı Çapkını'nda final sil baştan yazıldı! Tepkilere daha fazla dayanamadılar: Bakın Seyran ne yapacak!







Türkiye’nin En Çok İzlenilen Dizisi







STAR TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde büyük gelişmeler meydana gelmeye başladı. İzleyicileri tarafından özellikle linç altında kalan bölümlerden dolayı final bölümünün senaryosu yeniden yazılacak!Her Cuma 20:00’da Star TV ekranlarında olan Yalı Çapkını dizisi 2022 TİAK’ın verilerin göre en çok izlenilen 20 Dizi kategorisinde yer almaktadır. Bu durum altında dizi her geçen gün iyiye gitmesi gerekirken Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Pelin karakterinin hikayeden çıkarılması ile işler değişti.Karakterin çıkarılması üzerine rahatsız olan hayranlar sosyal medya üzerinden metres sıfatını kullanarak hakaret etmeye başladılar. İlk finalde Ferit’in İfakat’la konuşup boşanmak istediğini dilettiği sahnelerin ardından seyirciler çıldırdı. Bu çıldırmanın ardından diziye revize bir sahne hazırlandı. Hazırlanan sahnede Seyran’ın, Ferit’in tüm engellemelerine rağmen yalıyı bastığı ortaya çıktı.