Dizi
29 Kasım 2022 - 06:00

Yalı Çapkını'nda heyecan zirvede! Seyran ve Ferit mücadelesi sona erdi! Suna Kazım'la yüzleşiyor

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 10. bölümü ile ekrana geliyor. 25 Kasım 2022 cuma akşamı Star TV'de izleyicilerle buluşacak olan dizinin fragmanı nefes kesti. Seyran ve Ferit mücadelesini izleyenler yerinde duramayacak. İşte Yalı Çapkını 10. Bölümde yaşananlar…

Dizi
29 Kasım 2022 - 06:00
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Yalı Çapkını’nda heyecan zirvede! Seyran ve Ferit mücadelesi sona erdi! Suna Kazım’la yüzleşiyor


Her hafta reyting listelerini altüst eder Yalı Çapkını, 25 Kasım Cuma akşamı ekranlarda yerini alıyor. Dizinin yeni bölümü için saatler kala araştırmalarda hız kazandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çarpıcı hikayeleri ekrana konu olmaya devam ediyor. İşte Yalı Çapkını 10. Bölümde yaşananlar…

SUNA EVE DÖNÜYOR

Kazım’ın başına gelenlerden kendisini sorumlu tutan Suna bir not bırakarak eve dönme kararı alır. Suna'nın yalıdan ayrıldığına öğrenen Ferit, Halis Ağa’ya bütün gerçeği anlatır. Suna, Kazım ile yüzleşirken, Halis Ağa Kazım'ı ziyaret eder. Halis Ağa, yeniden torun istediğini dile getirir. Ferit ve Seyran arasındaki maç kaldığı yerden devam eder.

Seyran Ferit Karşılaşması

FERİTT’TEN BEKLENMEDİK HAREKET



Seyran ve Yusuf arasındaki geçmiş Ferit'i fazlasıyla huzursuz eder. Yusuf’u odaya çağıran Ferit, herkesi şaşırtan bir soru sorar.

Heyecanla beklenen yeni bölüm 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında yer alacak.

Suna Kazım'la Yüzleşiyor

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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