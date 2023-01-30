Dizi
30 Ocak 2023 - 19:30

Yalı Çapkını'nda olay üstüne olay! Ne yardan ne serden geçen Ferit bakın yeni bölümde ne yapacak! Kimsenin midesi kaldırmayacak

Yalı Çapkını dizisinde dini nikah! Hayranlar merak içinde.. İşte detaylar...

Dizi
30 Ocak 2023 - 19:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını'nda olay üstüne olay! Ne yardan ne serden geçen Ferit bakın yeni bölümde ne yapacak! Kimsenin midesi kaldırmayacak
TAKİP ETTAKİP ET


Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit'in Pelin'e dini nikah kıyma hamlesi, seyircileri şaşkına çevirmişti. 

"YALI ÇAPKINI DİZİSİ'NDE VURULAN FERİT'İN PELİN'E YAPMAK İSTEDİĞİ DİNİ NİKAH!"

Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı binlerce izleyiciyi ekran başına topluyor. Rahatsız edilen Pelin'i alıp eve getiren Ferit'in hamlesi, dizinin 19. bölümünde ciddi manada saç baş yoldurmuştu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde, Ferit'in Pelin ile dini nikah kıyacağı ortaya çıktı. 



Yalı Çapkını

Bu haber dizi izleyicilerini heyecanlandırdı ve bu haberin ardından OGM Pictures’in ekranlara getirdiği Ömer dizisindeki müezzin Ömer’in diziye gireceği ve Pelin ve Ferit’in nikahlarını kıymayacağı bilindi. Karısının izni olmadan böyle bir şey yapmayacağını ifade eden Ömer’in bu tavrı, dizi izleyicilerinin yüreklerini ferahlatacak. Bununla birlikte, Pelin'in yalıda en az 2-3 bölüm daha kalmasının planlandığı düşünülüyor. Bu yeni gelen gelişme, dizi izleyicisinin merakını artıran ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonların ortaya çıkmasını sağlayan bir durum. Fakat, nihayetinde ne olacağını sadece yarın görebileceğiz. Yalı Çapkını dizisi konusunda ne düşündüğünüzü bizlerle paylaşmayı unutmayın!

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ