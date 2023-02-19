Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde, Gülseren Budayıcıoğlu tarafından açıklanan gerçek hikayenin karakterleri arasındaki sırlar ve İfakat'ın yasak aşkı merakla bekleniyor.
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19 Şubat 2023 - 09:15
Yalı Çapkını'nda senaryo ifşa oldu! Meğer İfakat bu yüzden Seyran'a yükleniyormuş! Pes dedirtti
Yalı Çapkını’nda Seyran ve yenge İfakat’ın kaderi meğer birmiş! Yakayı ele verdiler! Gülçin Santırcıoğlu’nun can yeleği düştü: ’Orhan’dan sonra abisiyle...’ Yalı Çapkını'nın gerçek hikayelerden alındığı biliniyor ve yeni bölümde neler olacağı merak konusu! İşte detaylar...
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19 Şubat 2023 - 09:15
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YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM: İFAKAT'IN GİZLİ SIRLARI VE ŞOKE EDİCİ DETAYLAR Merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde, izleyicileri şoke eden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gizli sırları açığa çıkan İfakat hakkındaki konuşmalar herkesi hayrete düşürüyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinin paylaştığı dizide, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Hülya Duyar, Selen Özbayrak, Umut Gezer, İrem Altuğ, Öznur Serçeler ve Şerif Sezer gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla yayınlanıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle dizilerde bir süre ara verildi. Yalı Çapkını dizisinde yeni bölüm tarihi henüz açıklanmamışken, izleyicileri şoke edecek yeni detaylar ortaya çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin gerçek bir hikayeden alındığını açıkladı ve karakterlerin her birinin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı olduğunu ifade etti. Son bölümlerde Ferit, babası Orhan ile İfakat'ın yasak aşkını öğrendi ve Seyran da bu yasak aşka tanık oldu. İfakat hakkında konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. İfakat hakkında konuşmaların devam edeceğinden ve Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırlarının daha fazla açığa çıkacağından şüphesiz herkes merakla bekliyor. Yalı Çapkını dizisi, her hafta izleyicileri dizinin gizemli karekterleri ve hikayesiyle heyecanlandırıyor. Bu hafta da izleyiciler, aralarında İfakat'ın da bulunduğu karakterlerin gizli sırlarını öğrenmeye devam edecek.
YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM: İFAKAT'IN GİZLİ SIRLARI VE ŞOKE EDİCİ DETAYLAR Merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde, izleyicileri şoke eden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gizli sırları açığa çıkan İfakat hakkındaki konuşmalar herkesi hayrete düşürüyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinin paylaştığı dizide, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Hülya Duyar, Selen Özbayrak, Umut Gezer, İrem Altuğ, Öznur Serçeler ve Şerif Sezer gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla yayınlanıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle dizilerde bir süre ara verildi. Yalı Çapkını dizisinde yeni bölüm tarihi henüz açıklanmamışken, izleyicileri şoke edecek yeni detaylar ortaya çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin gerçek bir hikayeden alındığını açıkladı ve karakterlerin her birinin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı olduğunu ifade etti. Son bölümlerde Ferit, babası Orhan ile İfakat'ın yasak aşkını öğrendi ve Seyran da bu yasak aşka tanık oldu. İfakat hakkında konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. İfakat hakkında konuşmaların devam edeceğinden ve Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırlarının daha fazla açığa çıkacağından şüphesiz herkes merakla bekliyor. Yalı Çapkını dizisi, her hafta izleyicileri dizinin gizemli karekterleri ve hikayesiyle heyecanlandırıyor. Bu hafta da izleyiciler, aralarında İfakat'ın da bulunduğu karakterlerin gizli sırlarını öğrenmeye devam edecek.
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