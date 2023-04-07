Yalı Çapkını'nda sinirleri hoplatan iki karakter için flaş karar! Hayranları çok üzülecek: O sahneden sonra...







DİZİDE GERİLİM TIRMANIYOR







BU ÖNEMLİ KOZLARDANDI

PELİN İLE ZERRİN HİKAYENİN GERİLİM NOKTASINI ZIPLATIYOR

Televizyon ekranlarının en sevilen ve takip edilen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, sosyal medya yasağına düştü. Dizinin sıkı takipçileri, hikayenin iki karakterine öfkelerini adeta kustular. Sosyal medya gündeminde Pelin karakterini canlandıran Buce Buse Kahraman tepki çekti.Denizatı dizisinin yazarları bu sefer Pelin Zerrin karakterinin annesini ön plana çıkardılar. Dizinin gergin kurgusu, Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam'ın canlandırdığı karakterle de pekişiyor.Dizinin hikayesinde seyircinin Zerrin'e olan tepkisi artık Zerrin karakteriyle pekiştiriliyor. Çocuklarının hayatına burnunu sokan ve bir annenin evliliğini bitirmek pahasına neler yapılabileceğini izleyicilere gösteren Zerrin'in karakteri, sosyal medyada her paylaşıldığında tepki alıyor. Kızı Pelin'in evli olma ihtimali olan Ferit'e götüren Zerrin karakteri, senaristlerin başlıca varlıklarından biridir.Bu dizi kurgusu, özellikle Yalı Çapkını dizisi hayranlarını çıldırtıyor. Sosyal ağlardaki hemen hemen her paylaşımda Zerrin ve Pelin karakterlerine yönelik çok sert sözler kullanılıyor. Bu karakterlerin hikayenin çatışma unsuruna önemli bir katkısı olmadığını düşünenler de var. Zerin'in bazı sözlerinin son derece mantıksız ve çelişkili olduğunu düşünenler de ikiye bölünmüş durumda. Diğerleri, gerçek hayatta benzer insanlar oldukları hissiyle ikisine bakar ve deneyim kazanır. SERİNİN İKİ PARÇASINI DA ALIN! Dizinin hayranları Zerrin ve Pelin'in sahnelerine tepki gösterirken, senaryonun açısının yanlış olduğunu ve iki karakterin de diziden atılması gerektiğini savunanlar da var.