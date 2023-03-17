Yalı Çapkını'nda şok ayrılık! Daha hikayesi yeni başlıyordu: O ismin bileti erken kesildi!













Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi deneyimli oyuncu kadrosuna sahip olduğu dizi cuma akşamının en çok izlenen yapımlarından biri! 15 reyting alan dizide Seyran'ın baş düşmanları arasında yer alan İfakat'ın diziden gönderilmiş olması izleyenleri şoke etti. İşte detaylar...Dizide izleyenleri sıkan Pelin karakteri, onu bir daha görmek bile istemedi. Buse Buçe Kahraman'ın canlandırdığı Pelini karakteri Ferit ile evlenmek için oyun oynarken görüntülendi. Yanında çalışan bir kadının kızı Ferit ile evlenen Pelin, bu hamlesiyle Ferit ile Pelin'in evleneceğini düşünse de Ferit alelacele Seyran'la evlenmiştir. Seyran ve Ferit'in herkesi şoke eden aşkı Pelin sayesinde başlamıştır. Hala evli olan Ferit'le sohbet eden Pelin ondan bıkmışa benziyordu ama İfakat tarafında beklenmeyen olaylar yaşandı. Gündeme gelen bir iddiaya göre İfakat karakteri 2. sezonda yok! Dizinin sezon finalinde İfakat'ın ölen kocasının kardeşi Orhan ile ilişkisi olduğu ve Halis Ağa'nın aceleyle uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. İkinci sezonda hikayesine sığmayan İfakat karakterinin bir anda ortadan kaldırılacağı, kısa süre sonra hikayesinin derinliklerine ineceği ortaya çıkmış ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ferit ve Seyran'dan ayrılamayan İfakat'ın yollanması şimdiden izleyenleri ağlattı. Dizinin bundan sonraki bölümünde İfakat'ın direksiyonu yeni bir dümen çevirdiği görülüyor.