Yalı Çapkını'nda üzen ayrılık! Dizide kavuşamadılar: Kadrodan ayrıldı!







YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR







Cuma akşamları yayınlanan ve büyük kitlelere hitap eden Yalı Çapkını dizisi yoğun ilgiyle takip edilirken yaşanacak gelişmeler de merakla araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını dizisinde hangi neler yaşanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yalı Çapkını dizisinde sular durulmuyor. Dizde son olarak Seyran ve Ferit'in zorla boşandırılmaya çalışılmasıyla Suna'nın da görücüsünün gelmesi herkesin gerginliğini artırdı. Aynı zamanda Ferit Suna ve Abidin arasındaki ilişkiyi de öğrenmesiyle çok öfkelendi. Ferit, Abidin'in kendisinin arkasından iş çevirdiğini düşünerek ve baldızına yan gözle baktığı düşüncesiyle sert çıktı.Sultan gördüklerini anlattıktan sonra gerilim daha çok arttı ve Abidin daha önce Ferit'in bir suçunu da üstüne almıştı. Bu durumda Sultan'ın şikayetini geri çekmemesi durumunda Abidin zor günler yaşayacak. Ferit ise Sultan'ın davasını geri çekmesini isterken Sultan eski günlere dönme şartıyla vazgeçebileceğini söylüyor. İddialara göre işten ayrılan Abidin Suna'nın da başka biriyle evlendirilmesiyle daha zor günlerle karşı karşıya kalacak. Ferit ise Sultan'ın tehditini kabul etmeyecek ve eşiyle arasını düzeltmek için mücadele etmeye devam edecek. Tahminlere göre Abidin ya hapse girecek ya da Suna'nın evlendirilmesi sebebiyle uzak bir yere gidip yerleşecek ve diziden ayrılmış olacak.