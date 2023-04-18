Yalı Çapkını'ndaki o sahne Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Yayından kaldırılsın sitemi







TEPKİ ALAN SAHNE











DEMET AKALIN'IN YORUMU





Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bir yapım. Ancak son bölümüyle birlikte yine eleştirilerin hedefi oldu. Dizinin hayranlarından biri olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yapmış olduğu tweetlerle diziye olan eleştirisini dile getirdi. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Tarık'ın Seyran'ı taciz ettiği sahne ise büyük tepki çekti. Bu tartışmalar, diziye olan ilgiyi de olumsuz yönde etkileyebilir. Yalı Çapkını adlı televizyon dizisi, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı bir yapım olarak bilinmektedir. Ancak, son dönemde dizinin içeriği nedeniyle eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle bu haftaki bölümü, yoğun eleştiriler almıştır ve hatta Demet Akalın gibi dizinin fanları tarafından bile eleştirilmiştir.Dizi, Star TV'de yayınlanmaktadır ve Tarık karakterinin Seyran'ı sıkıştırdığı sahneyle ilgili olarak sosyal medyada büyük bir tepki oluşmuştur. Bu sahneyi izleyen Demet Akalın da diziyi ağır bir şekilde eleştirmiştir. Yalı Çapkını'nın içeriği, izleyiciler arasında mide bulandırıcı olarak değerlendirilmekte ve bu durum dizinin eleştiri almasına neden olmaktadır. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, hala tartışmaların odağındadır.