Yalı Çapkını'nın Abidin'ini meğer hepimiz tanıyormuşuz! Ağdalı, örümcekli video ona aitmiş!

Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bir sır aydınlatıldı. Yalı Çapkı’nının Abidin’ini meğer hepimiz daha önceden kahkahalarla izlemişiz. Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Dizide Abidin karakterini canlandıran Mustafa Ersin Arıcı’nın yıllar önce bir yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. üstelik bu yarışma herkesin kahkahalarla izlediği, sosyal medyada da hala paylaşılıyor.
Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın 2013 yılında Fox TV’de yayınlanan “ İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel “ programının yarışmacılarından biri olduğu öğrenildi. Araba ödüllü yarışmada Ersin Arıcı yıllarca konuşulan görüntülere imza atmıştı.
Bir koltukta otururken kendisine ağda yapılan, üzerinde örümcekler gezdirilen ve bu sırada “ Urfalıyam Ezelden “ adlı şarkıyı söyleyen Arıcı, verdiği tepkiler ile herkesi gülmekten kırıp geçirmişti. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına ağda yapılırken acı içinde şarkıyı söylemeye devam etmişti.