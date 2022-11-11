Yalı Çapkını'nın Abidin'ini meğer hepimiz tanıyormuşuz! Ağdalı, örümcekli video ona aitmiş!













RTÜK’ten ceza yağdı

Ersin Arıcı kimdir?

Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide yeni bir sır aydınlatıldı. Yalı Çapkı’nının Abidin’ini meğer hepimiz daha önceden kahkahalarla izlemişiz. Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Dizide Abidin karakterini canlandıran Mustafa Ersin Arıcı’nın yıllar önce bir yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. üstelik bu yarışma herkesin kahkahalarla izlediği, sosyal medyada da hala paylaşılıyor.Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın 2013 yılında Fox TV’de yayınlanan “ İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel “ programının yarışmacılarından biri olduğu öğrenildi. Araba ödüllü yarışmada Ersin Arıcı yıllarca konuşulan görüntülere imza atmıştı.Bir koltukta otururken kendisine ağda yapılan, üzerinde örümcekler gezdirilen ve bu sırada “ Urfalıyam Ezelden “ adlı şarkıyı söyleyen Arıcı, verdiği tepkiler ile herkesi gülmekten kırıp geçirmişti. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına ağda yapılırken acı içinde şarkıyı söylemeye devam etmişti.İzleyenler için eğlenceli, yarışmacı için gergin anların yaşandığı program için de RTÜK harekete geçmişti. O dönem programda yaşananlar nedeniyle RTÜK kanala 218 bin 622 TL para cezası uygulamıştı. Ağda görüntüleriyle tanınan Ersin Arıcı, yıllar sonra karşımıza Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüyle çıktı. başarılı bir oyuncu olan Arıcı, şimdiler de adından söz ettiren isimlerden biri oldu.Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni kazandıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamıştır. Mezun olduktan sonra amatör olarak oyunculukla ilgilenen Arıcı, Fox TV’de katıldığı bir yarışma programıyla adını duyurdu. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde eğitim gördükten sonra bir süre daha oyunculuk eğitimi almaya devam etmiştir. Ersin Arıcı, şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Abidin karakterini canlandırıyor.