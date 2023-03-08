Yalı Çapkını'nın aşkları kanıtlandı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilk gecede fena yakalandı!







YALI ÇAPKINI 'İLK GECE' SAHNESİ OLAY OLDU!







Yalı Çapkını dizisi ilk günden itibaren yakıştırılan oyuncular ile ekranlarda yerini aldı. Sevgili iddiası gelen ünlüler ile ilgili açıklama geldi. Aşk haberi geldi 'ama' denildi. Aşkın 'ama'sı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilk bölümlerden itibaren yakıştırılan isimlerdi. Aşk iddiası hala sürdürülen ikilinin 'ilk gece' sahneleri gündemde yerini aldı. İzleyiciler tarafından ikilinin sevgili olup olmadığı merak konusu oldu.Yalı Çapkını dizisi öpüşme sahnesi 'Seyran ve Ferit'in İlk Gecesi' adıyla sosyal medyada yayınladı. İkilinin büyüleyici olay sahnesi yer aldı. Sosyal medyada yer alan sahnelerin altında yorumlar yer aldı. Sahnenin altında 'Kısa ama etkili', 'İnşallah haftaya yine metres olmaz', 'Kısa ve ateşli', '3 saniye fazla öpüşmüşler neresi özel bunun', 'Çok kötü öpüştüler', 'Bu aynı sahne' yorumlarında bulunuldu. Gazeteci Bilal Özcan iddialarda bulundu: '' Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşları settedir. Teknik ekipten ve set ekibinde bulunmaktadır. Afra ile Mert Ramazan Demir yakınlaşmaları var mı yok mu takip ediyorlar. Evet bu ikili sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi siliyor. Ve dikkatini çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir ile olan paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz.'' Aşk başladı, ama. Söylemezsem Olmaz programında Bilal Özcan şu sözlerle açıklamada bulundu: Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında önceki yayında da açıklama yapmıştım. Onların yakınlaştığına dair duyum almıştım. Fakat bunları kendine deklare etmek istemediğini belirtmiştim. Dizinin etkilenmemesi için. Bir kanıt olursa açıklarım demiştim. Epeydir takip eden ve güvendiğim isim 'istediğin kanıtları sana ulaştıracağım' zaten Mert Ramazan Demir 'Biz çok yakın arkadaşız' dedikten sonra üçünün olduğu fotoğraf paylaşmıştı.