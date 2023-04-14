MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 15:44

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı barbie bebek çıktı! Öznur Serçeler dekolte verdi yer yerinden oynadı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler'e barbie yakıştırması geldi. Sosyal medya üzerinden dekolteli paylaşımlarda bulunan Serçeler, güzelliğiyle beğenileri topladı.

MAGAZİN
14 Nisan 2023 - 15:44
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı barbie bebek çıktı! Öznur Serçeler dekolte verdi yer yerinden oynadı


Her hafta Cuma günü ekranlarda olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir yer alırken Asuman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Öznur Serçeler ise beğenileri topladı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncunun saf ve doğal güzelliği iltifat toplarken dekolteli pozları ise çok konuşuldu.

Öznur Serçeler dekolte



35 yaşındaki Serçeler'in duru güzelliğine çok güzelsin, su gibisin, tam bir barbie bebek, duru güzellik yorumları yapılırken dekolteli paylaşımlar adeta beğeni rekoru kırdı.

Yalı Çapkını asuman

Kayseri doğumlu olan başarılı isim, Mersin Üniversitesi'nde müzik eğitimleri alırken 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim alarak mezun oldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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