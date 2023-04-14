Yalı Çapkını'nın Asuman'ı barbie bebek çıktı! Öznur Serçeler dekolte verdi yer yerinden oynadı













Her hafta Cuma günü ekranlarda olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir yer alırken Asuman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Öznur Serçeler ise beğenileri topladı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan güzel oyuncunun saf ve doğal güzelliği iltifat toplarken dekolteli pozları ise çok konuşuldu.35 yaşındaki Serçeler'in duru güzelliğine çok güzelsin, su gibisin, tam bir barbie bebek, duru güzellik yorumları yapılırken dekolteli paylaşımlar adeta beğeni rekoru kırdı.Kayseri doğumlu olan başarılı isim, Mersin Üniversitesi'nde müzik eğitimleri alırken 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim alarak mezun oldu.