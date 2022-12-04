MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:18

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı meğer evliymiş! Eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı: Görenler evli olduklarına şaşırdı!

Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler'in eşi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu meğer yıllardır o isimle evliymiş. İşte Öznur Serçeler'in eşi...

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı meğer evliymiş! Eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı: Görenler evli olduklarına şaşırdı!


Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Korhan’ların bir diğer gelini olan Asuman’ı canlandıran Öznur Serçeler’in kiminle evli olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce nikah masasına oturan başarılı oyuncunun eşi de kendisi kadar ünlü çıktı.

Yalı Çapkını’nın Asuman’ının eşi bakın kim çıktı!

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu Öznur Serçeler, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Korhanların gelini rolüne hayat veren Öznur Serçeler, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.



Kayseri’de doğan Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi’nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında oynadığı Nuri dizisiyle yaşayan güzel oyuncu daha sonra Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda yer aldı.

öznur serçeler

Şimdilerde Türkiye’nin en popüler dizileri arasında zirvede yer alan Yalı Çapkını’nda Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler’in eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı.

öznur serçeler

Öznur Serçeler, 2015 yılında kurgucu ve fotoğrafçı Yiğit Güven ile nikah masasına oturdu. Yiğit Güven, tanınmış bir dergide çalışıyor. Daha önce Leyla Lydia Tuğutlu, Hazal Filiz Küçükköse ve İlayda Akdoğan gibi ünlü isimlerin fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmiştir.

Öznur Serçeler ve Yiğit Güven çifti 7 yıl önce nikah masasına oturdu. Çift, sosyal medya hesaplarından sık sık özel hayatlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket yaptı ki: Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı!
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket yaptı ki: Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı!
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski eşine hakaretler: Bakın arkasından neler demiş!
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski eşine hakaretler: Bakın arkasından neler demiş!
Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteydi.. Duyan şok oldu
Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteydi.. Duyan şok oldu "Abarttın Sinan"
Son Haberler
İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?
İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi!...
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının...
BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet Bahçeli olayı ne?
BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet...
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın!...
Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında 40 TL indirim yaptı: Site kilitlendi!
Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında...
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum...
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan elektroniğe daha önce görülmemiş fiyatlar!
A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan...
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp...
Akaryakıt harcamalarının 70 TL'sini geri alın! İşCep üzerinden 'Katıl'a tıklamak yetiyor
Akaryakıt harcamalarının 70 TL'sini geri alın! İşCep üzerinden...
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket yaptı ki: Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı!
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket...
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski eşine hakaretler: Bakın arkasından neler demiş!
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski...
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler...