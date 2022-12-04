Yalı Çapkını'nın Asuman'ı meğer evliymiş! Eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı: Görenler evli olduklarına şaşırdı!







Yalı Çapkını’nın Asuman’ının eşi bakın kim çıktı!







Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Korhan’ların bir diğer gelini olan Asuman’ı canlandıran Öznur Serçeler’in kiminle evli olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce nikah masasına oturan başarılı oyuncunun eşi de kendisi kadar ünlü çıktı.Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu Öznur Serçeler, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Korhanların gelini rolüne hayat veren Öznur Serçeler, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.Kayseri’de doğan Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi’nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında oynadığı Nuri dizisiyle yaşayan güzel oyuncu daha sonra Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda yer aldı.Şimdilerde Türkiye’nin en popüler dizileri arasında zirvede yer alan Yalı Çapkını’nda Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler’in eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı.Öznur Serçeler, 2015 yılında kurgucu ve fotoğrafçı Yiğit Güven ile nikah masasına oturdu. Yiğit Güven, tanınmış bir dergide çalışıyor. Daha önce Leyla Lydia Tuğutlu, Hazal Filiz Küçükköse ve İlayda Akdoğan gibi ünlü isimlerin fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmiştir. Öznur Serçeler ve Yiğit Güven çifti 7 yıl önce nikah masasına oturdu. Çift, sosyal medya hesaplarından sık sık özel hayatlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor.