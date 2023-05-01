Film
01 Mayıs 2023 - 13:19

Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu kez o güzelle birlikte! O projede partner olacaklar

Yalı Çapkını dizisinin popüler başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, Hande Erçel ile yeni bir projede bir araya gelecek. Detaylar haberimizde...

Film
01 Mayıs 2023 - 13:19
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Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu kez o güzelle birlikte! O projede partner olacaklar


Hande Erçel dedesinin vefat haberiyle İtalya'dan apar topar Türkiye'ye döndü. Şimdi ise Mert Ramazan Demir ile birlikte yeni bir film projesinde yer alacaklar. Mert Ramazan Demir daha önce "Öğretmen" ve "Şahmeran" gibi dizilerde başarılı performansıyla dikkat çekti. İkilinin bir araya gelerek sinema sektöründe yeni bir etki yaratması bekleniyor.

HANDE ERÇEL VE MERT RAMAZAN DEMİR'İN YENİ FİLMİ

hande erçel

Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel'in birlikte bir sinema projesinde yer alacakları haberleri gündemde. Henüz hangi projede yer alacakları kesinleşmese de romantik komedi türünde bir film olacağı söyleniyor. Ağustos ayında çekimlerin başlayacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Ancak, takipçileri arasında iki oyuncu arasındaki yaş farkı eleştirilere neden oldu. Bazı takipçiler "Hande Erçel onun ablası gibi duruyor" yorumlarını yaparken, bazıları da "Eğer abla kardeşi olmayacaklarsa olabilir" dedi.



EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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