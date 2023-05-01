Hande Erçel dedesinin vefat haberiyle İtalya'dan apar topar Türkiye'ye döndü. Şimdi ise Mert Ramazan Demir ile birlikte yeni bir film projesinde yer alacaklar. Mert Ramazan Demir daha önce "Öğretmen" ve "Şahmeran" gibi dizilerde başarılı performansıyla dikkat çekti. İkilinin bir araya gelerek sinema sektöründe yeni bir etki yaratması bekleniyor.
Film
01 Mayıs 2023 - 13:19
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu kez o güzelle birlikte! O projede partner olacaklar
Yalı Çapkını dizisinin popüler başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, Hande Erçel ile yeni bir projede bir araya gelecek. Detaylar haberimizde...
Film
01 Mayıs 2023 - 13:19
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