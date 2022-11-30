Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son bölümde söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Reyting rekoru kıran dizide başarılı oyuncunun sesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
SESİYLE BÜYÜLEDİYalı Çapkını'nın Cuma günü ekrana gelen son bölümünde Ferit karakterini gitarını eline alarak şarkı söyledi. Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in sesini ilk kez duyan seyirci adeta büyülendi.
Athena grubunun sevilen parçası "Yalan Söyleme Bana" şarkısını seslendiren başarılı oyuncuya sosyal medyada övgüler yağdı.