MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 03:02

Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son bölümde söylediği şarkı ile seyirciyi mest etti. Dizinin en çok dikkat çeken karakterini canlandıran Demir'in güzel sesini duyanlar kendinden geçti.

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 03:02
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Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin


Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son bölümde söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Reyting rekoru kıran dizide başarılı oyuncunun sesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

SESİYLE BÜYÜLEDİ

Yalı Çapkını'nın Cuma günü ekrana gelen son bölümünde Ferit karakterini gitarını eline alarak şarkı söyledi. Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in sesini ilk kez duyan seyirci adeta büyülendi.



 mert ramazan demir

Athena grubunun sevilen parçası "Yalan Söyleme Bana" şarkısını seslendiren başarılı oyuncuya sosyal medyada övgüler yağdı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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