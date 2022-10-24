Dizi
24 Ekim 2022 - 12:10

Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın da yer alan İfakat karakteri hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesini anlattı.

Dizi
24 Ekim 2022 - 12:10
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Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalı Çapkınlık dizisi yüksek reytingleri ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikayeden ekranlara uyarlanıyor.

Konusu ile sık sık eleştirilerin odağı olan dizi, ailelerinin zoruyla evlenen iki gencin yaşadıklarını anlatıyor. Bir yalıda geçen hikayede çapkın bir genç, sert mizaçlı dedesinin zoruyla memleketten tanıdıkları genç kız ile evleniyor. Dizide bu iki gencin dışında eşi vefat eden ve evin hanımı konumuna gelen İfakat yenge dikkatleri üzerine çekiyor.

Yalı Çapkını'nın fettan yengesi İfakat'ın hikayesi ortaya çıktı 

Daha önce reytin rekorları kıran Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerinin yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisini de yazıyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlandığını söyleyen Budayıcıoğlu, her karakterin ayrı bir hüznü olduğunu ve izleyicinin karakterlerle empati yapacağını belirtiyor.

İfakat

Dizide "Bu kadın da kim?" dedirten İfakat yengenin de kendi içerisinde hüzünlü bir hikayesi bulunuyor. Halis Ağa'nın ilk gelini olan İfakat, aynı zamanda evin diğer oğlu Orhan ile yasak aşk yaşıyor. Eltisine ve Seyran'a karşı sert davranan, evin kontrolünü eline alan İfakat aynı zamanda Halis Ağa ile de yakın bir ilişki içerisinde. İzleyicilerin aklını karıştıran sahnelerde İfakat'ın bir Orhan'ın odasından bir Halis Ağa'nın odasından çıkması şaşkınlık yaratıyor.

Dizide sert rüzgarlar estiren İfakat karakterine ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu hayat veriyor. 

İfakat

İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış!

Yalı Çapkını dizisi aynı zamanda sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Özellikle hamam ve dayak sahneleri izleyicilerin tepki gösterdiği bölümlerden biriydi.

Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre diziyle ilgili birçok teori bulunuyor. Konuşulanlara göre, İfakat evlenmeden önce Orhan ile aşk yaşıyordu. Ancak Orhan'ın abisi İfakat ile evlenmek isteyince ikisi de bu duruma razı olmak zorunda kalmış.

Orhan'ın abisi ölünceye kadar ikilinin ilişkisinin devam ettiği iddia edilirken kimileri de bu ilişkinin ölümden sonra yeniden başladığı düşünülüyor.

İfakat'ın kocası öldükten sonra ailesinin evine dönmesine izin vermediği ve bu nedenle yalıda yaşamak zorunda kaldığı belirtilirken yalının ağası olan Halis ile de kimsenin anlamdıramadığı bir ilişki içerisinde.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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