Yalı Çapkını'nın güzeller güzeli Suna'sı bakın kiminle sevgiliymiş! Kendisinden daha ünlü çıktı







YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SUNA'SI BAKIN KİMİN SEVGİLİSİ!







BERİL POZAM'IN OYUNCU SEVGİLİSİ KİM?

Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde rol alan Suna'nın sevgilisini görenler şok oldu.Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, ülke genelinde en sevilen dizi olma yolunda hızla ilerliyor. Dizide rol alan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Dizide yer alan bir diğer karakter ise Suna'ya hayat veren Beril Pozam, önceki dönemlerde Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterine hayat veren isimle beraber olmuştu.Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam'ın, Ada Masalı dizisinde beraber rol aldığı Erdem Kaynarca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çiftler, yaklaşık bir yıldır beraberler.