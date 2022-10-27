Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'in kızı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı!







Hattuç halanın kızını meğer hepimiz tanıyormuşuz!







İşte Şerif Sezer’in güzeller güzeli kızı:









Şerif Sezer kimdir?

Deniz Arna kimdir kaç yaşında?

Star TV ekranlarında bu sezon başlayan Yalı Çapkını dizisi, kısa süre içinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor’un yer aldığı dizi Cuma akşamları ekrana geliyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Hattuç karakterini ise Şerif Sezer canlandırıyor. Şerif Sezer, birçok aşiret temalı dizide boy göstermiş ve sosyal medyada hakkında “ Bu kadın ve şalı tüm aşiret dizilerinde oynuyor” ifadeleri kullanılmıştı.Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını ile yeniden izlemeye başladığımız usta oyuncu Şerif Sezer, dizide oyunculuğunu resmen konuşturuyor. Ünlü ismin kızı ise meğer hepimizin tanıdığı bir oyuncuymuş. Tam bir esmer güzeli olan ünlü ismin kızı, daha önce Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi dizilerde izlediğimiz Deniz Arna çıktı. Ünlü yıldız aynı zamanda yıllar önce annesiyle birlikte Çemberimde Gül Oya dizisinde de oynamış.Şerif Sezer, 1946 yılında Bursa Mudanya’da doğmuştur. Zeytincilikle uğraşan bir ailenin kızı olan Sezer, Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızıdır. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve ilk kez Bir Günün Hikayesi adlı filmle 1980 yılında kamera karşısına geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yer alan oyuncu, eşinin bursu sebebiyle bir dönem Fransa’da yaşadı. Bu nedenle iyi derecede Fransızca bilmektedir. Uzun boyu ile dikkat çeken ünlü isim fotomodellik, çocuk bakıcılığı ve terzilik gibi birçok işte çalışarak hayatını kazanmıştır. Yol filmindeki performansıyla kendine şöhret kapılarını aralamıştır. Daha sonra 2000’li yıllarda yayınlanan Asmalı Konak dizisiyle aşiret dizilerinin aranan ismi olmuştur. Şerif Sezer Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oğlum, Karagül gibi birçok dizide oynamıştır.Şerif Sezer ve Azmi Arna’nın evliliğinden Deniz Arna dünyaya gelmiştir. 36 yaşındaki Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü okumuştur. Sakarya Fırat, Beyaz Gelincik, Güldünya ve Çemberimde Gül Oya gibi birçok dizide rol aldı. Oyunculuk kariyerine devam eden ünlü isim aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.